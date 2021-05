Lors d’une journée de presse chargée dans la région autonome, les principales histoires ont été liées à la sensationnelle victoire de l’équipe féminine de Barcelone en finale de la Ligue des champions contre Chelsea, et aux rapports de la légende du club Xavi Hernandez succédant éventuellement à Ronald Koeman en tant que directeur de la première équipe.

Les histoires de transfert jouissent toujours d’une grande réputation, cependant, et alors que le buzz continue d’entourer la star du Borussia Dortmund Erling Haaland, la jeune star russe Pinyaev prend une facture de haut niveau en tant que jeune potentiel supposé « proche » de passer au Camp Nou dans les mois à venir.

SPORT relaie via Sport-Express que si la capture est réussie, les Blaugrana prêteraient alors Pinyaev à Khimki en Premier League russe.

Barcelone est sur le point de signer la star russe Sergey Pinyaev (16 ans). L’attaquant a un contrat avec Chertanovo jusqu’en 2022 mais sur ses réseaux sociaux il a posté un message d’adieu. Le Barça aimerait le prêter au FC Khimki. [sport-express] pic.twitter.com/f1A83KtUZV – barcentre (@barcacentre) 17 mai 2021

Ils notent également que le jeune attaquant a également « de nombreux prétendants », en tête parmi ces Manchester United qui lui ont donné des essais en février 2019. Selon des informations en Russie, le champion national Zenit St. Petersburg pourrait également être intéressé par l’obtention de ses services.

La presse espagnole mentionne des articles qui ont circulé sur les réseaux sociaux, où Pinyaev est capturé avec le vainqueur de la Coupe du monde Paul Pogba lors d’une séance d’entraînement avant de marquer cinq buts lors d’un match amical pour les jeunes.

On pense que le seul obstacle qui a empêché Pinyaev de rejoindre les Red Devils était les lois anglaises interdisant aux clubs de signer des joueurs de moins de 18 ans, et c’est pour cette raison que le Barça aimerait lui proposer un contrat puis lui prêter les 16 ans. -année à Khimki avant de retourner en Catalogne à l’âge adulte.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Sergey Pinyaev (@ spinyaev09)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Sergey Pinyaev (@ spinyaev09)

Selon certaines informations, sur un accord avec Chertanovo de deuxième niveau jusqu’au 22, Pinyaev a publié un message d’adieu cryptique sans aucune destination future spécifiée qui se lit comme suit: « Merci à tous. Chacun d’entre eux. »

« Quoi qu’il en soit, c’était une période glorieuse. »

Avec un record de deux buts en 30 matchs, il est devenu le FNL russe et le plus jeune buteur du club de tous les temps à 15 ans, neuf mois et 10 jours là-bas.

Clairement un enfant avec un sens de l’humour, il s’est à nouveau tourné vers les médias sociaux pour répondre aux rumeurs selon lesquelles mettre la plume sur papier aux côtés du président du Barca, Joan Laporta, est juste autour du coin.

Nous y voilà. pic.twitter.com/hBpkJvPgVh – David Sansun (@RFN_David) 1 août 2020

Publiant une capture d’écran supposée d’un appel FaceTime, avec le skipper argentin dans le coin supérieur, Pinyaev a écrit: « Messi a lu les journaux ce matin et est entré en contact, intéressé par toute l’agitation ».

Alors que les médias catalans sautent l’arme, l’as adolescent reste discret.

Partout où il se retrouve, cependant, l’avenir semble radieux pour l’athlète déjà sponsorisé par Nike alors qu’il a représenté son pays au niveau U15 et U17.

Así se las gastaba Sergey Pinyaev, pretendido por el Barça, avec 14 ans (ahora tiene 16). Nada mal pic.twitter.com/1Zhs7RFGjE#fcblive – Albert Rogé (@albert_roge) 17 mai 2021

Dans un clip partagé par le journaliste SPORT Albert Roge qui a cassé l’histoire en Espagne, Pinyaev peut être vu en train de marquer un rabona d’un autre monde dans le toit du filet devant un « gardien » malheureux.

« C’est ainsi que Sergey Pinyaev, recherché par le Barça, avait 14 ans (maintenant il en a 16) », Roge a écrit.

« Pas mal. »