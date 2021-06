Le garçon qui a vendu ses cartes Pokémon pour sauver son chien obtient une collection rare en récompense

Un enfant de 8 ans, qui a vendu sa collection de cartes Pokémon pour récolter des fonds pour son chien malade, a reçu une merveilleuse surprise pour son acte d’altruisme. La société Pokemon a récompensé le jeune garçon avec une collection de cartes rares. Bryson Kliemann de Virginie, aux États-Unis, est un fan inconditionnel de la série de dessins animés et a passé des années à les ajouter à sa collection de cartes Pokémon bien-aimée. Cependant, lorsqu’il a découvert que son chien de compagnie, Bruce, avait besoin d’une intervention chirurgicale coûteuse, Bryson n’a pas hésité à vendre sa collection pour obtenir le montant nécessaire de 800 dollars.

En conversation avec Actualités locales 12, la mère de Bryson, Kimberly Woodruff, a déclaré que Bruce était devenu léthargique et ne sortait pas de sa cage, ce qui a inquiété la famille et l’a précipité aux services vétérinaires du sud-ouest de la Virginie. Bruce a reçu un diagnostic de parvo, un virus canin hautement contagieux et le traitement coûte près de 700 $.

Le petit a déclaré au média que Bruce était son camarade de jeu. Il s’est lancé dans la mission de réunir l’argent nécessaire pour sauver son animal de compagnie le plus cher. Pour ce faire, installez un stand de cartes Pokémon à l’extérieur de sa maison avec un panneau en bois indiquant «Pokemon 4 sale». Kimberly a déclaré qu’elle avait reçu un SMS avec une photo de Bryson et de son stand vendant sa collection Pokémon.

Le petit héros a déclaré qu’il avait décidé de vendre sa précieuse collection car tout le monde aime les cartes Pokémon. Émue par le geste attentionné, sa mère a mis en place un GoFundMepage dans le but d’amasser 800 $ et a partagé le pas compatissant de son garçon avec une photo de son stand. L’histoire a attiré l’attention des médias et a ému les internautes de telle sorte qu’elle a permis de récolter plus de 5 500 $ jusqu’à présent.

Le reste de l’argent sera utilisé pour les futures dépenses médicales de Bruce et pour aider d’autres chiens malades de la communauté, a déclaré le média local.

Cependant, l’histoire touchante de l’acte d’amour de Bryson a voyagé jusqu’au siège de Pokemon à Washington et ils lui ont envoyé une collection de cartes rares ainsi qu’une lettre d’appréciation.

Alors que Bruce rentrait chez lui après le traitement, Bryson a dit qu’il était heureux de voir le chien en bonne santé.

