Le garçon qui a tiré sur un enseignant aurait tenté d’étouffer un autre

RICHMOND, Virginie (AP) – Un garçon de Virginie de 6 ans qui a tiré et blessé son enseignant de première année a constamment insulté le personnel et les enseignants, a essayé de fouetter les élèves avec sa ceinture et a une fois étouffé un autre enseignant «jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus respirez », selon un avis légal déposé par un avocat de l’enseignant blessé.

Les incidents ont été décrits dans un avis envoyé au district scolaire de Newport News par Diane Toscano, avocate de l’enseignante Abby Zwerner, informant le district que Zwerner a l’intention de poursuivre. L’avis de réclamation, qui a été obtenu par l’Associated Press par le biais d’une demande de documents publics, décrit les problèmes de comportement antérieurs du garçon à l’école primaire Richneck et les interactions troublantes qu’il a eues avec les enseignants et les élèves.

Deux jours avant la fusillade, le garçon aurait “claqué” le téléphone portable de Zwerner et l’aurait cassé, selon l’avis de réclamation. Il a été suspendu d’un jour, mais lorsqu’il est revenu dans la classe de Zwerner le lendemain, il a sorti une arme de poing de 9 mm de sa poche et lui a tiré dessus alors qu’elle était assise à une table de lecture, indique l’avis.

“C’est un miracle que plus de personnes n’aient pas été blessées”, a écrit Toscano dans son avis. “Le tireur a passé toute sa récréation avec une arme dans sa poche, une arme chargée et prête à tirer … pendant que de nombreux élèves de première année jouaient.”

L’incident d’étouffement décrit dans l’avis a été confirmé par l’enseignant. Elle a dit qu’en 2021, le garçon est venu derrière elle alors qu’elle était assise sur une chaise devant la classe, a verrouillé ses avant-bras devant son cou et a tiré vers l’arrière et vers le bas, fort. Elle a dit qu’un assistant d’enseignement avait retiré le garçon d’elle.

L’enseignante a requis l’anonymat car elle craint d’éventuelles représailles de la part du district scolaire. Elle a dit qu’elle avait signalé l’incident aux administrateurs de l’école, mais qu’elle n’avait pas reçu le genre de réponse de soutien qu’elle espérait de leur part.

«Je ne me sentais pas en sécurité le reste de l’année parce que je savais que s’ils ne me protégeaient pas quand il m’étouffait et que je ne pouvais pas respirer, ils ne me protégeraient pas, moi, mes enfants ou mes collègues s’il faisait quelque chose pas aussi nocif », a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Le garçon a ensuite été transféré dans une autre classe d’une autre école.

Après la fusillade, la police a déclaré que le garçon avait été emmené dans un établissement médical où il recevait des services non spécifiés.

L’avis juridique envoyé a étoffé les allégations de négligence de Zwerner à Richneck le matin du 6 janvier, que Toscano avait décrites pour la première fois le mois dernier lors d’une conférence de presse.

Une chronologie détaillée décrit comment Zwerner, trois autres enseignants et un conseiller d’orientation ont été impliqués dans la diffusion des inquiétudes concernant la possibilité que l’enfant ait une arme à feu.

“Si la directrice adjointe (Ebony) Parker avait agi sur la base des informations qui lui avaient été fournies, la fusillade de Mme Zwerner n’aurait pas eu lieu”, indique l’avis.

Zwerner s’est rendu au bureau de l’ancien directeur adjoint Parker vers 11 h 15 « pour l’informer que le tireur semblait plus « off » que d’habitude et qu’il était d’humeur violente. Il indique également que le garçon avait menacé de battre un élève de maternelle et “avait regardé avec colère” l’agent de sécurité de l’école dans la salle à manger.

Vers 23 h 45, un autre enseignant a appris que le garçon avait dit aux élèves qu’il avait une arme à feu dans son sac à dos, indique l’avis. L’enseignant a fouillé le sac à dos vers 12h30 mais n’a trouvé aucune arme.

Le même enseignant “a été informé que le tireur avait sorti quelque chose de son sac à dos juste avant de fouiller le sac à dos du tireur, et le tireur l’a mis dans la poche de son sweat à capuche avant de sortir en récréation”, indique l’avis.

Lorsque cet enseignant a fait part de ses inquiétudes à Parker, le directeur adjoint a déclaré que l’élève “avait de petites poches, insinuant qu’il ne pouvait pas avoir d’arme sur lui”, indiquait l’avis de réclamation.

“Le directeur adjoint Parker aurait dû appeler la police”, indique l’avis. “Au lieu de cela, elle n’a pas suivi le protocole approprié et a choisi de ne rien faire.”

Peu après 13 heures, un troisième enseignant a appris d’un élève de la classe de Zwerner que le tireur lui avait montré l’arme pendant la récréation et l’avait menacé de lui tirer dessus s’il en parlait à qui que ce soit, indique l’avis.

Cette enseignante a appelé le bureau de l’école et a partagé ce qu’elle savait avec un quatrième enseignant qui a décroché le téléphone, indique l’avis. La quatrième enseignante a transmis l’information à Parker, qui a déclaré qu’elle était au courant de la menace et que le sac à dos de l’élève avait été fouillé.

Les troisième et quatrième professeurs ont de nouveau conféré. Et le quatrième enseignant est retourné au bureau de Parker, où un conseiller d’orientation soulevait des préoccupations similaires au sujet de l’élève ayant une arme à feu, indique l’avis.

Le conseiller d’orientation a demandé s’il pouvait fouiller l’enfant à la recherche d’une arme, ce à quoi Parker a répondu “non” car la mère de l’enfant arrivait bientôt pour le récupérer, indique l’avis.

“Ensuite, environ 45 minutes plus tard, Mme Zwerner a reçu une balle dans la main gauche et le haut de la poitrine par le tireur”, indique l’avis. “SP. Zwerner était assise à sa table de lecture lorsque le tireur, qui était assis à son bureau, a sorti l’arme de sa poche et lui a tiré dessus une fois.

Parker, qui a démissionné de son poste le mois dernier, n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour un commentaire. Une porte-parole du district scolaire a déclaré qu’elle ne savait pas si Parker avait retenu les services d’un avocat.

Len Wallin, directeur des services juridiques du système scolaire, a déclaré dans un courriel qu’il est de pratique courante pour la division scolaire de transmettre les avis d’intention de poursuivre son assureur, qui gère de tels litiges.

Wallin a déclaré que l’assureur du district prendra les décisions quant à savoir s’il représentera Parker ou non “après consultation avec le conseil scolaire, si cela est nécessaire”.

Entre-temps, Toscano a écrit dans son avis que Zwerner continuait de se remettre physiquement et de blessures psychologiques qui “coupaient profondément et restaient fraîches”.

“J’espère que le district scolaire ne voudra pas entraîner Mme Zwerner dans un litige après le traumatisme qu’elle a subi”, a écrit Toscano.

“La réponse du district scolaire va être très importante et fera la lumière sur la façon dont il perçoit ses enseignants”, a poursuivi Toscano. J’espère que le district scolaire n’enverra pas le message que se faire tirer dessus alors qu’il enseigne une leçon en classe par un élève n’est qu’un danger du travail.

____

Finley a rapporté de Norfolk, en Virginie.

____

Pour plus de couverture du tournage : https://apnews.com/hub/newport-news

Denise Lavoie et Ben Finley, Associated Press