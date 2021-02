Le garçon le plus gros du monde montre son physique mince après avoir perdu 17 PIERRE et un horrible excès de peau

Le garçon le plus gros du monde a montré son nouveau physique après avoir perdu 17 pierres et mètres de peau en excès.

Arya Permana, maintenant âgée de 14 ans, a fait pencher la balance à 30 livres à seulement 11 ans, mais elle est maintenant 13e après un régime alimentaire et un régime d’exercice difficiles.

Le jeune, originaire d’un petit village de l’ouest de Java, en Indonésie, est devenu viral il y a cinq ans alors qu’il pesait plus de 20 ans à l’âge de neuf ans.

Il était si grand qu’il ne pouvait pas se laver normalement, alors il se baignait dans une piscine à l’extérieur.

Son corps massif signifiait également qu’il pouvait aller à l’école alors qu’il était essoufflé en marchant quelques pas.

Aucun vêtement ne lui allait, alors s’est enveloppé dans un paréo et a passé ses journées à grignoter constamment de la malbouffe, y compris ses nouilles instantanées préférées.

Mais avec un régime étroitement surveillé et un exercice régulier – plus une opération de l’anneau gastrique – Arya a perdu 231 livres en trois ans.

Il marche maintenant 3 km par jour, joue au basketball et à d’autres sports, et peut grimper aux arbres et faire de la moto pour la première fois.

Ravie, Arya a également pu retourner à l’école – avant de fermer à cause du coronavirus.

Il a dit: «Je peux faire du sport… Je joue au basket avec des amis. Je peux aussi conduire une moto.

«En 2015, je ne m’attendais pas à ce que tout cela soit possible ou que je puisse perdre du poids. Maintenant, c’est mieux, si différent.

À dix ans, Arya était accro aux colas et aux nouilles instantanées.

Il pouvait manger du riz, du poisson au curry, du bœuf, de la soupe aux légumes et du tempeh – une galette de soja traditionnelle – assez pour nourrir deux adultes pendant une journée entière.

Ses parents impuissants – Rokayah, 39 ans et son mari Ade Somatri, 50 ans, agriculteur – étaient tellement anxieux qu’ils l’avaient mis à un régime strict pour l’empêcher de continuer à gonfler.

Bien qu’il ait réussi à perdre 20 lb en quatre mois après que les diététistes lui aient donné un régime composé de fruits et de légumes et de marche, d’exercice et de natation quotidiens, Arya était encore loin de réduire le poids requis.

Après que les vidéos déchirantes de lui aient émergé, les médecins ont pratiqué une chirurgie bariatrique qui l’a aidé à réduire son poids de 186,4 kg à 169 kg en seulement trois semaines.

Le Dr Handy Wing, le chirurgien qui a effectué l’opération, a déclaré qu’ils avaient réduit la taille de son estomac afin qu’il ne puisse pas tant que cela.

«Nous avons fait une forme comme une banane et son estomac était de 30 pour cent de la taille d’origine, ce qui a réduit sa consommation», a déclaré le Dr Wing.

«C’est merveilleux qu’il puisse vivre comme les autres enfants et faire des activités normales»,

Arya dit qu’il a changé ses habitudes alimentaires et de sommeil et que cela l’a aidé à perdre du poids.

Il mange maintenant trois repas par jour qui comprennent du riz, du tempeh, du tofu et du poulet frit.

«Dans le passé, de 2015 à 2016, je dormais à 4 heures du matin et je me réveillais à 15 heures maintenant je dors à 22 heures.

«Je n’ai mangé que des nouilles instantanées et des boissons emballées. Je mange très rarement du riz blanc. Maintenant, l’intention est de perdre du poids en suivant un régime et en faisant de l’exercice ».

«La plupart des gens suivent un régime forcé dans la semaine et le huitième jour, ils sont heureux mais mangent beaucoup et reprennent du poids.

«La portion du repas doit être réduite progressivement. Réduisez-le un peu chaque semaine et pas immédiatement, par exemple, mangez une assiette de riz et réduisez-le ensuite à 5 cuillères à soupe.

«Ne compliquez pas le régime, c’est ce que j’ai fait.»