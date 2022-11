“Le garçon le plus fort du monde” surnommé “Arnold Schwarze-nipper” est méconnaissable en tant que champion lutteur neuf ans plus tard

UN garçon de huit ans qui est devenu une sensation de musculation sur Internet et a été surnommé “le garçon le plus fort du monde” semble méconnaissable neuf ans plus tard.

Aujourd’hui âgé de 16 ans, Brandon Blake de Kildare, en Irlande, est un lutteur champion et a conservé sa silhouette costaud.

Brandon, photographié ici à l’âge de 8 ans, lorsqu’il a été surnommé le “garçon le plus fort du monde” Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Brandon, huit ans, montre ses abdos musclés Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Brandon avec le pro irlandais des arts martiaux Conor McGregor Crédit : Instagram/Brandon Blake

À tout juste huit ans, il avait le physique d’un athlète professionnel – même s’il n’était qu’à l’école maternelle.

Et il a réussi à rester dans une forme impeccable alors qu’il poursuit une carrière dans les arts martiaux.

Selon son Instagram, Brandon est trois fois champion de lutte irlandaise et champion de lutte britannique.

Le récit de l’adolescent est parsemé de médailles et de trophées de ses nombreuses victoires en arts martiaux, ainsi que de photos de lui lors de ses entraînements intenses au gymnase.

Il a récemment décroché une médaille d’or au slam British Wrestling Birmingham.

Ce même week-end, il décroche l’or aux Championnats d’Europe de Jiu-Jitsu.

Il a partagé une photo de lui posant sur le podium avec le drapeau tricolore irlandais alors qu’il célébrait ses réalisations.

Enfant, Brandon, qui pesait 25 kg à 8 ans, préférait faire des tractions et rebondir sur son trampoline plutôt que de jouer avec des jouets.

Il est devenu un phénomène en ligne après que la star du fitness Frank Medrano a partagé une photo de l’enfant de huit ans sur Facebook.

L’image montrait les deux côte à côte – avec Brandon ressemblant à une copie carbone d’une célébrité américaine.

Medrano a écrit: “Je suis tombé sur Instagram de ce petit gars et j’ai mis un grand sourire sur mon visage. Seulement 7 ans, ce petit homme Brandon montre un certain dévouement.

“C’est super d’influencer une si jeune génération et j’espère qu’il mène une vie heureuse et en bonne santé.”

La photo a été partagée près de 5 500 fois.

C’est devenu viral et les gens parlaient de Brandon à Hong Kong et en Australie. C’était fou Marc Blake

À l’époque, Brandon a déclaré que son sport préféré était la gymnastique et qu’il espérait un jour remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques.

Il a déclaré: “Je veux pouvoir faire tout ce que Frank (Medrano) peut faire et je veux aussi être très fort.”

Le fier père Mark, 32 ans, ancien footballeur semi-professionnel, a déclaré: “Frank Medrano l’a repéré sur Instagram et a pris une capture d’écran et l’a mise sur Facebook.

“C’est devenu viral et les gens parlaient de Brandon à Hong Kong et en Australie. C’était fou.

“Brandon était simplement ravi d’avoir été remarqué par son héros. Non pas qu’il en ait besoin, mais cela l’a encore plus motivé.

“C’est un petit garçon très actif et il ne fait pas de poids. Il aime la gymnastique et c’est de là que vient son physique.

“Il l’a développé au cours de la dernière année – c’est fou de le regarder. Brandon est heureux et en bonne santé et sa force de base est incroyable, il est une inspiration.

“J’ai pris beaucoup de poids et Brandon m’a motivé à le perdre. Il a été mon fils et mon mentor.

“Mais c’est juste un petit garçon ordinaire qui aime jouer avec ses amis. Il y a un petit groupe de personnes qui disent que c’est mauvais, mais ce n’est pas le cas – je pense que cela envoie un message positif.”

Son père a insisté sur le fait que Brandon avait une alimentation saine composée de céréales le matin, de fruits tout au long de la journée et de viande et deux légumes le soir.

“Il n’y a rien d’excessif dans ce que fait Brandon et j’espère qu’il inspirera les autres. C’est tout à fait naturel et formidable qu’il s’y soit mis. Cela doit être célébré”, a-t-il ajouté.

Aujourd’hui, Brandon est un lutteur champion et a maintenu son entraînement Crédit : Instagram

Il est triple champion de lutte irlandaise Crédit : Instagram