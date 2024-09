Le Garçon et le Héron, Didi et tous les nouveaux films en streaming cette semaine

Chaque semaine sur Polygon, nous récapitulons les nouvelles sorties les plus remarquables en streaming et en VOD, mettant en évidence les nouveaux films les plus importants et les meilleurs à regarder à la maison.

Cette semaine, Le garçon et le héronle dernier film d’animation fantastique du célèbre auteur d’anime Hayao Miyazaki, arrive enfin en streaming sur Max. Ce n’est pas tout, car Rebel Ridge, le nouveau thriller d’action du réalisateur Jeremy Saulnier (Chambre verte) avec Aaron Pierre (Vieux, Le chemin de fer clandestin), est également disponible sur Netflix cette semaine. Nous avons encore beaucoup d’autres sorties passionnantes parmi lesquelles choisir, y compris un nouveau film basé sur l’anime à succès Espion x Famille sur Crunchyroll, un thriller d’arts martiaux brutal se déroulant dans les années 1980 à Hong Kong, et une comédie hilarante sur le passage à l’âge adulte sur Prime Video.

Voici toutes les nouveautés disponibles à regarder ce week-end !

Photo : Allyson Riggs/Netflix

Genre: Thriller d’action

Durée d’exécution : 2h 11m

Directeur: Jérémy Saulnier

Casting: Aaron Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb

Ce thriller suit un ancien Marine qui découvre la corruption dans une petite ville. Après que les forces de l’ordre locales ont injustement saisi l’argent qu’il transportait pour payer la caution de son cousin, il s’associe à un greffier du tribunal pour dénoncer la corruption et récupérer la caution pour son cousin. Crête rebelle vient de Véritable détective réalisateur et producteur exécutif de la saison 3, Jeremy Saulnier.

Où regarder : Disponible en streaming sur Netflix

Image : Grange 12/Utopie

Genre: Comédie dramatique

Durée d’exécution : 1h 45m

Directeur: Allié Pankiw

Casting: Rachel Sennott, Olga Petsa, Jason Jones

Rachel Sennott (Corps Corps Corps) incarne Sam, une humoriste de stand-up vivant à Toronto qui accepte un emploi de nounou pour gagner un peu d’argent. Après la disparition de la jeune fille dont elle s’occupait, Sam est atteinte de syndrome de stress post-traumatique et ne fait plus de comédie, hantée par la perte de sa protégée et par sa propre impuissance.

Où regarder : Disponible en streaming sur Max

Image : GKIDS

Genre: Drame fantastique

Durée d’exécution : 2h 4m

Directeur: Hayao Miyazaki

Casting: Soma Santoki, Masaki Suda, Aimyon

Après plus d’une décennie, Hayao Miyazaki est de retour avec une nouvelle suite fantastique à son drame historique de 2013 Le vent se lève. Inspiré du roman d’enfance préféré de Miyazaki, ainsi que de ses propres expériences en grandissant dans le Japon d’après-guerre, Le garçon et le héron Mahito, un jeune garçon qui perd sa mère dans un incendie tragique, s’installe à la campagne avec son père récemment remarié et croise le chemin d’un mystérieux oiseau anthropomorphe qui l’attire avec la promesse de retrouver sa mère.

Et après avoir fini de regarder Le garçon et le hérontu devrais vérifier Hayao Miyazaki et le héronle documentaire de 2 heures retraçant le retour de Miyazaki à la réalisation d’anime et les sept années de production du film.

En apparence, tout cela est normal pour un film de Miyazaki, avec des traces d’éléments Le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoroou Service de livraison Kiki. La confusion commence lorsque les spectateurs essaient de faire le lien avec les perruches, les personnages hors du temps qui brisent la causalité et le héron qui se révèle être un petit homme ressemblant à un gnome portant un oiseau vivant comme un costume. Tous ces éléments pourraient-ils être un troll délibéré de la part d’un réalisateur connu pour sa personnalité, pour le dire délicatement, acerbe ? Peut-être, mais il semble y avoir une déclaration derrière cette folie : c’est comme si Miyazaki déclarait : « C’est l’œuvre de ma vie. Je me fiche que vous l’ayez appréciée. Au revoir. »

Où regarder : Disponible en streaming sur Prime Video

Image : Paramount Home Entertainment

Genre: Comédie sur le passage à l’âge adulte

Durée d’exécution : 1h 52m

Directeur: Adam Carter Rehmeier

Casting: Conor Sherry, Gabriel LaBelle, Mika Abdalla

Remontez le temps jusqu’en 1991 dans cette comédie qui suit deux adolescents qui travaillent au snack-bar d’une piscine locale du Nebraska. Lorsqu’une nouvelle maître-nageuse débarque, les deux garçons tombent immédiatement sous son charme, ce qui remet en question leur amitié.

Où regarder : Disponible en streaming sur Metrograph

Image : Yeux carrés

Genre: Documentaire

Durée d’exécution : 1h 35

Réalisateurs : Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L’Helgouac’h

Filmé entièrement dans le jeu de survie multijoueur JourZce documentaire suit les cinéastes alors qu’ils interviewent un groupe de joueurs avant et pendant les confinements liés au COVID en 2020. Explorant les philosophies et les points de vue respectifs de la base de joueurs du jeu, L’île du tricot ouvre une fenêtre passionnante et éclairante sur la « vraie » vie des gens qui se tournent vers un monde post-apocalyptique de survivalistes pour échapper aux défis de leur vie quotidienne.

Où regarder : Disponible en streaming sur Starz

Photo : Parrish Lewis/Lionsgate

Genre: Thriller d’horreur

Durée d’exécution : 1h 44m

Directeur: Jeff Wadlow

Casting: DeWanda Wise, Taegen Burns, Pyper Braun

Ce film d’horreur surnaturel du réalisateur Jeff Wadlow (Kick Ass 2) suit l’histoire de Jessica (DeWanda Wise), une auteure de livres pour enfants qui retourne dans sa maison d’enfance avec sa nouvelle famille. La belle-fille de Jessica, Alice, noue un lien avec son vieil ours en peluche, et les choses deviennent rapidement incontrôlables lorsqu’elle commence à commettre des actes horribles au nom de son nouvel ami imaginaire.

Il est tentant d’essayer de lire dans ce labyrinthe de digressions pour essayer de trouver une sorte de sens ou d’intention, mais Imaginaire Le film ne donne jamais l’impression que cela en vaut la peine. Aucun personnage du film ne mérite qu’on s’y intéresse, et les performances sont totalement dénuées de charisme. Le scénario, écrit par Wadlow, Jason Oremland et Greg Erb, est rempli de dialogues rigides, raides et souvent presque complètement absurdes. Les personnages introduisent parfois de nouvelles informations comme si c’était un fait que le public connaissait depuis toujours.

Image : WIT Studio/CloverWorks

Genre: Comédie d’action

Durée d’exécution : 1h 50

Directeur: Takashi Katagiri

Casting: Takuya Eguchi, Atsumi Tanezaki, Saori Hayami

Spy x Code familial : Blancle premier long métrage basé sur la franchise animée à succès, se concentre sur la famille Forger : Loid Forger, un espion travaillant sous couverture dans la nation d’Ostania pour le compte du pays voisin de Westalis ; Yor Forger, la femme de Loid et une ancienne assassine connue sous le nom de « Princesse aux épines » ; et Anya Forger, leur fille adoptive qui est secrètement télépathe. Lorsque Loid reçoit l’ordre d’être remplacé dans sa mission, il élabore un complot pour aider Anya dans une mission scolaire qui pourrait empêcher son remplacement. Cependant, ce plan déclenche par inadvertance un effet domino qui menace de faire basculer le monde dans un conflit.

En tant qu’émission de télévision, Espion x Famille gère ces changements de ton avec brio. Avoir des saisons de plus de 20 épisodes signifie un bon équilibre entre les épisodes les plus ridicules et les plus sérieux – et comme les épisodes durent une demi-heure, on n’a jamais l’impression de se concentrer trop sur une seule chose. Mais en tant que film, Code de la famille d’espionnage : Blanc ne peut pas trouver cet équilibre. Chaque moitié du film représente un aspect différent de Espion x FamilleL’appel de, et chaque moitié est assez bonne pour ce qu’elle est censée être. Elles ne s’accordent tout simplement pas dans la longueur d’un long métrage. Lorsque le ton change, il se bloque et n’a pas vraiment autant de souplesse que la série. Pourtant, quel que soit le type de Espion x Famille si vous êtes fan, vous apprécierez au moins la moitié du film.

Le Crépuscule des Guerriers : Enfermé

Où regarder : Disponible à la location sur Amazon, Apple et Vudu

Image : Well Go USA Entertainment

Genre: Action criminelle

Durée d’exécution : 2h 6m

Directeur: Soi Cheang

Casting: Louis Koo, Sammo Hung, Richie Jen

Ce film d’action d’arts martiaux se déroule dans les années 1980 à Hong Kong. Il raconte l’histoire de Chan Lok-kwun, un combattant amateur réfugié qui vole de la drogue à un chef de gang local impitoyable dans une tentative désespérée d’avoir une vie meilleure. Traqué par les hommes de main du chef, Lok-kwun n’a d’autre choix que de se cacher dans la Cité fortifiée de Kowloon, la tristement célèbre enclave fortifiée qui sert de territoire neutre aux syndicats du crime de Hong Kong. Lorsque la recherche de Lok-kwun ravive par inadvertance des tensions qui couvaient depuis longtemps entre les puissants de Kowloon, il devra trouver un moyen de s’en sortir vivant avant que les dangers de la Cité fortifiée ne le déchirent.

Où regarder : Disponible à la location sur Amazon, Apple et Vudu

Image : Utopie

Genre: Comédie dramatique

Durée d’exécution : 1h 36m

Directeur: Robert Schwartzman

Casting: Nick Jonas, Brittany Snow, David Arquette

Nick Jonas, l’un des frères Jonas, incarne un écrivain émotionnellement distant qui revient à Cleveland, dans l’Ohio, pour les funérailles de sa mère, après avoir évité sa famille compliquée pendant des années. Il noue de nouvelles relations et en affronte d’anciennes, et doit finalement faire face à son chagrin et à son drame familial. La bonne moitié présenté pour la première fois au festival du film de Tribeca 2023.

Où regarder : Disponible à la location sur Amazon, Apple et Vudu

Image : IFC Films

Genre: Thriller

Durée d’exécution : 1h 36m

Directeur: Austin Peters

Casting: Elizabeth Banks, Lewis Pullman, Luis Gerardo Méndez

Dans Soins de la peauElizabeth Banks joue le rôle de Hope, une esthéticienne qui s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière : lancer une ligne de soins de la peau. Mais les choses commencent à mal tourner lorsqu’un salon de beauté concurrent apparaît de l’autre côté de la rue et commence à lui voler ses clientes. Hope commence à penser que quelqu’un veut l’avoir et détruire sa carrière. Elle demande à son amie de l’aider à enquêter.

Où regarder : Disponible à la location sur Amazon, Apple et Vudu

Image : Focus Caractéristiques

Genre: Drame sur le passage à l’âge adulte

Durée d’exécution : 1h 33m

Directeur: Sean Wang

Casting: Izaac Wang, Joan Chen, Shirley Chen