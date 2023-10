Le garçon et le héron : Christian Bale, Robert Pattinson et Florence Pugh doubleront le film de Hayao Miyazaki | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/417863/417863_600x315.jpg

Le premier film d’animation de Hayao Miyazaki depuis 10 ans, Le Garçon et le Héron – 100%, c’est de quoi exciter les fans du créateur, et ce sera encore plus excitant pour certains de savoir que GKIDS, distributeur nord-américain du groupe d’animation Studio Ghibli, a annoncé (via Variété) que le casting complet comprendra Christian Bale dans le rôle de Shoichi Maki, Robert Pattinson dans le rôle du Héron cendré et Florence Pugh dans le rôle de Kiriko. Le casting comprend notamment Dave Bautista, Gemma Chan, Willem Dafoe, Karen Fukuhara et Mark Hamill.

L’histoire, écrite et réalisée par Miyazaki, est semi-autobiographique et suit un garçon de 12 ans nommé Mahito Maki. Après la mort tragique de sa mère dans un incendie, Mahito est envoyé par son père, Shoichi, vivre avec sa tante Natsuko dans une maison de campagne isolée, évoquant des réminiscences de l’emblématique Mon voisin Totoro. 93% (1988). La vie de Mahito prend un tournant lorsqu’il découvre un héron et décide de le suivre à travers un tunnel. De l’autre côté, elle se retrouve dans une salle majestueuse où il voit une illusion de sa mère. Accompagné du héron, Mahito explore un monde merveilleux, un lieu où cohabitent les vivants et les morts.

Le film, qui présente une bande originale du compositeur chevronné du Studio Ghibli, Joe Hisaishiprésenté en première au Festival international du film de Toronto le 7 septembre. Barry Levittde La bête quotidienne, a décrit le film comme « un glorieux témoignage de tout ce qui fait de Miyazaki Miyazaki ». Après des avant-premières spéciales le 22 novembre, les versions japonaise et anglaise de Le garçon et le héron Ils sortiront en salles le 8 décembre.

Scène du Garçon et du Héron (Studio Ghibli)

Concernant sa réception, au Japon, le film a battu des records au box-office, devenant ainsi la plus grosse sortie de l’histoire du Studio Ghibli. La stratégie de promotion « minimaliste » a été un facteur surprenant de son succès, générant de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux et évoquant la nostalgie des œuvres précédentes de Ghibli. Dans le domaine des critiques, Le garçon et le héron a été acclamé, de nombreux critiques le considérant comme un chef-d’œuvre de Miyazaki. À l’échelle internationale, les critiques ont également été positives, célébrant la complexité visuelle et narrative du film.

L’héritage durable de Hayao Miyazaki et du Studio Ghibli

Hayao Miyazaki, co-fondateur du Studio Ghibli, a laissé une marque indélébile dans le monde du cinéma d’animation. Sa capacité à tisser des récits profonds et émouvants, combinée à un talent visuel époustouflant, a consolidé sa place parmi les grands cinéastes de tous les temps. Plus que de simples films d’animation, les œuvres de Miyazaki sont des poèmes visuels qui explorent des thèmes universels tels que l’amour, la perte, la nature et l’humanité.

Le Studio Ghibli, sous la houlette de Miyazaki et de son collègue Isao Takahata, a produit des films qui transcendent les barrières culturelles et générationnelles. Des films comme Mon voisin TotoroPrincesse Mononoke – 92% et le vent se lève – 88 % sont non seulement visuellement époustouflants, mais abordent également des thèmes profonds avec sensibilité et maturité. Miyazaki a une capacité unique à présenter ces thèmes d’une manière accessible aux enfants tout en conservant la complexité pour les adultes.

L’un des aspects les plus distinctifs de l’héritage de Miyazaki et du Studio Ghibli est l’accent mis sur des personnages féminins forts et complexes. Du courageux saint de Princesse Mononoke à la débrouillarde Sophie dans The Amazing Vagrant Castle – 87% des femmes dans les films de Miyazaki sont des protagonistes courageuses, profondes et évolutives.

De plus, le Studio Ghibli a maintenu un fort engagement envers l’animation traditionnelle à une époque dominée par l’animation numérique. Ce choix a non seulement préservé l’essence artisanale du studio, mais a également souligné l’importance du détail, de la patience et du talent artistique dans la création cinématographique.

L’héritage de Hayao Miyazaki et le Studio Ghibli va au-delà de l’animation. Ils ont laissé leur marque au cœur de la culture mondiale, prouvant que le cinéma d’animation peut être un outil puissant pour explorer la condition humaine et que les histoires bien racontées, quel que soit le support, sont véritablement universelles.

