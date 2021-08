Le garçon embrasse une fille, bouleversant une autre fille. Maintenant, voici Tom avec la météo

APRÈS un bon mois sans rien, quelque chose s’est finalement produit sur Love Island la semaine dernière et trois millions de téléspectateurs d’ITV2 ont failli tomber de leurs canapés sous le choc.

Le bricoleur gallois Liam, qui avait été en couple avec Millie, a embrassé Lillie à Casa Amor.

Liam Reardon et Lillie Haynes s’embrassent lors du défi Raunchy Race Crédit : Rex

Une Millie au cœur brisé s’est remise avec Liam mercredi Crédit : Érotème

Énorme, je comprends, mais c’est un événement qu’il faut replacer dans son contexte, de façon assez urgente.

Car, depuis le 28 juin, date à laquelle ils sont entrés dans la villa : Une troisième vague de la pandémie de Covid a balayé le globe.

Le nord de l’Europe continentale a subi des inondations dévastatrices.

Les troupes américaines se sont retirées d’Afghanistan.

Et les fans anglais ont été cruellement amenés à croire que « ça rentre à la maison » par des experts du football très respectés comme Banana le sceau psychique, les « suricates mystiques » du zoo de Londres et Piers Morgan.

Vous obtenez alors l’image. Ce n’est même pas l’enregistrement d’un pet silencieux à l’heure du coucher sur l’échelle de Richter des nouvelles mondiales.

En ce qui concerne cette série, cependant, le triangle Millie/Liam/Lillie était sismique, car vous devez vous rappeler que les Islanders de cette année sont entrés dans la villa avec beaucoup de fanfare et de battage après une absence de 16 mois de nos écrans.

Tout aussi rapidement, cependant, il est devenu évident que les bookers nous avaient encombrés d’un groupe de concurrents largement incompatibles qui se considéraient clairement comme des superstars en attente mais n’étaient rien de plus que des aspirants haut de gamme et des ennuis en quête d’attention.

À différentes étapes, ils ont inclus Aaron, qui organise des « événements haut de gamme », Danny, qui a sa propre « gamme de vêtements haut de gamme », et l’agent de voyages Rachel, qui a beaucoup de « clients haut de gamme », et un ar*e haut de gamme.

À part Jake et Liberty, il n’y avait aucune sorte de romance ou d’histoire durable pour aller avec aucun d’entre eux, et l’équipe de production a donc tourné son attention vers les pièces de rechange, comme Chloé, avec son charlatan traînant d’une voix, qui aspirait à la compagnie du sexe opposé et Hugo le plus épargné du lot, qui était clairement si consterné par l’idée d’une compagnie féminine qu’il l’avait même signalé dans son intro vidéo.

DES AMANDES HAUT DE GAMME

« Je suis l’inventeur de la table d’une demi-nuit », s’est-il vanté à l’émission de rencontres.

« J’aime mon propre lit, donc je dois soit les éteindre, soit faire un coureur. »

Ils auraient aussi attendu que les lapins d’ornement s’accouplent, après une audition comme celle-là.

ITV2, cependant, n’a pas compris l’allusion et a suivi Hugo comme un harceleur pendant un mois, avec des résultats suffisamment prévisibles.

Rien ne s’est passé.

Et cela a continué de ne pas arriver jusqu’à ma date limite de merde la semaine dernière, quand ils ont jeté les garçons dans Casa Amor avec six filles qui étaient prêtes à embrasser n’importe quoi pour un séjour prolongé dans la série. Même Hugo.

Les retombées se poursuivent dans la villa principale.

La plus choquée des femmes lésées est Millie, stupide mais stupidement pardonnante, qui n’a clairement pas vu la vidéo d’entrée de Liam où il s’est surnommé « Mr Steal-Your-Girlfriend » et a déclaré : « Si je suis en couple avec quelqu’un et tête tournée, je n’aurai aucun problème à poursuivre cela.

M. Steal-Your-Girlfriend, incidemment, rampe maintenant comme un chien qui a sali le sol de la cuisine et c’est, je suppose, une sorte de spectacle télévisé.

Ce que Casa Amor n’a pas tout à fait fait, cependant, c’est de sauver la septième série ou de me donner l’impression que Love Island reviendra un jour aux jours innocents, drôles et insouciants avant que la tragédie ne consume la série.

C’est un problème majeur pour ITV car d’autres « grandes » histoires à raconter, alors qu’elles étaient dans la villa, incluaient la suppression de The X Factor et les nouvelles I’m A Celeb restent coincées dans le nord du Pays de Galles, moins au moins un gros étoile, jusqu’à nouvel ordre.

Sans émissions de chapiteau pleinement fonctionnelles, ITV n’a pas d’annonceurs pleinement fonctionnels, et tôt ou tard, il n’a même pas de point pleinement fonctionnel.

Mais salut. Du côté positif, Millie s’est remise avec Liam mercredi.

Donc, vous savez, les balançoires et les ronds-points.

Johnny souffre de coq

INQUIET que la télévision manque dangereusement de formats de cuisine de célébrités, ITV en a commandé un autre mardi soir.

L’émission s’appelle Cooking With The Stars et selon l’une des animatrices, Emma Willis, « C’est un concours pas comme les autres. »

Johnny a déclaré: « J’ai le sentiment que les gens pensent que je suis ici uniquement pour le divertissement » Crédit : ITV

En autant, je suppose, car c’est exactement comme tous, à part l’ajout de « la poêle à frire dorée » – un gong brise-verre en cas d’urgence que les concurrents sont autorisés à frapper s’ils ont besoin d’aide avec leur recette, ou si vous voulez simplement appeler leur agent et crier : « Je pensais que c’était de la merde de MasterChef ? »

Comparé aux émissions de cuisine ordinaires, Cooking With The Stars a également une surabondance de tout.

Il y a huit célébrités, avec huit chefs mentors et deux animateurs, car il est désormais strictement interdit, je crois, qu’une émission de télévision soit diffusée sans la présence de Tom Allen.

Aucun d’entre eux n’a jamais compris non plus. Pas même quand ils sont éliminés.

Ils ne font que traîner, comme les vapeurs de la sauce aux agents neurotoxiques de Harry Judd, donc la seule chose que vous pouvez entendre au-dessus du vacarme de fond et du cliquetis des couverts est Rosemary Shrager qui crie : « I LOVE COQ AU VIN.

Le « vin » plutôt que le coq, vous espérez, car ils ont jumelé la pauvre femme avec Johnny Vegas, 50 ans, dont la routine homme-enfant beuglant était assez mince jusqu’à ce qu’il dise quelque chose qui m’a fait étouffer de rire, mardi.

« J’ai ce sentiment », a-t-il déclaré, « les gens pensent que je suis ici uniquement pour le divertissement. »

Oh, Johnny. L’esprit au repos.

Ils ne l’étaient pas.

COMME pour Laurel Hubbard dans l’épreuve d’haltérophilie féminine ? Elle a laissé toutes les autres femmes faire le gros du travail, tout en surestimant complètement sa propre force. Mec typique.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

THE Chase, Bradley Walsh : « Qui a remporté le titre de personnalité sportive de l’année de la BBC 35 ans avant que sa fille ne le remporte ?

Inde : « Princesse Margaret ».

Bradley Walsh a été stupéfait d’entendre la princesse Margaret en réponse à The Chase Crédit : ITV

Point de basculement, Ben Shephard : « Hans Christian Andersen a écrit une nouvelle intitulée The Emperor’s New what ?

Matt : « Groove ».

Bradley Walsh : « D’après le proverbe, qu’est-ce qu’une pierre qui roule ne rassemble pas ?

Tom : « Poussière. »

Coin de saleté OLYMPIQUE. Athlétisme, Steve Cram : « Shelly-Ann Fraser-Pryce. Elle aime un bon semi. Soyez intéressant de voir si elle va à fond avec celui-ci.

Irritations télévisées aléatoires

LE spectacle rance d’anciens concurrents, comme Jedward, dansant sur la tombe de The X Factor, juste pour qu’ils puissent jouer la victime.

Buffering, la sitcom ITV2 axée sur l’ego de Iain Stirling, mourant comme une grenouille à trois pattes sur le M25.

D’anciens candidats comme Jedward ont dansé sur la tombe de The X Factor juste pour pouvoir jouer la victime

Les journalistes semblant véritablement abasourdis que les médailles de skateboard aient été remportées par des adolescents plutôt que, disons, par le casting de Last Tango In Halifax.

La mafia de la santé mentale a mis fin à tout débat sur le retrait olympique de Simone Biles (je pensais que c’était « une conversation ? »).

Et un annonceur de continuité Beeb partageant trop de choses qui a présenté EastEnders en minaudant : « Tout le monde s’inquiète pour Isaac, moi y compris. J’espère qu’il va bien.

S’il te plaît, grandit et tais-toi.

Donner à l’enfant un complexe ENTRE-TEMPS, sur EastEnders, il est clairement temps pour cette « conversation de Richard Blackwood » gênante alors que Kim dit à Denise: « Pearl a commencé à poser des questions sur Vincent. Où est-il? Qu’est-il en train de faire? » « Alors dis-lui qu’il est parti. » Dis-lui qu’il est mort, dis-lui que c’est l’âne de Shrek. Ne lui dis pas, quoi que tu fasses, qu’il est Felix sur Hollyoaks. Vous allez donner à l’enfant un complexe.

Mystères télévisés

Combien de temps encore devons-nous tous continuer à prétendre que Rosie Jones est drôle ?

Qui diable est le pote de Celebrity Gogglebox de Jeremy Vine, « Snoochie ? »

Pourquoi y a-t-il encore une queue de cheval disgracieuse attachée à Matthew Wright, ce matin ? Crédit : ITV

Pourquoi y a-t-il encore une queue de cheval disgracieuse attachée à Matthew Wright, ce matin ?

Et plus précisément, pourquoi y a-t-il un Matthew Wright disgracieux attaché à la queue de cheval ?

Grands aperçus sportifs

DAVID CROFT : « Alonso regardera certainement par-dessus son épaule, s’il pouvait regarder par-dessus son épaule. »

Lauren Williams : « Je suis très contente de ma performance mais j’ai laissé tomber et j’ai foiré.

David Croft a déclaré: « Alonso regardera certainement par-dessus son épaule, s’il pouvait regarder par-dessus son épaule »

Shirley Robertson : « Ils sont absolument à plat – leur rythme cardiaque atteint le plafond. »

Nile Wilson : « La dernière chose que vous vouliez, c’est que Simone ait une blessure mortelle. Ou pire. »

Mensonges et délires

GRANDS mensonges télévisés et délires du mois.

Weekend Best, de Martin Kemp à Iain Stirling : « Vous devez tout me dire sur Buffering. Ça a l’air génial.

Martin Kemp a déclaré à Iain Stirling: « Vous devez tout me dire sur Buffering. Ça a l’air génial’ Crédit : Rex

SPL Live, Ian Crocker : « Les cœurs sont de retour et c’est bien de les retrouver. »

Cooking With The Stars, Johnny Vegas : « La plaisanterie se termine. Je veux ceci. » Finitions ?

or de la télévision

La démolition fulgurante de l’hôte américain Bill Maher des « jeux olympiques de l’éveil », en temps réel.

Mark Viner envisage de se retirer dans une cellule de prison à la fin du brillant Taken: Hunting The Sex Traffickers de Channel 4.

Michael Johnson a formé tous ses collègues de la BBC à l’art du punditry olympique Crédit : pixel8000

BBC1 a osé avec succès se moquer d’un politiquement correct excessif dans la série 2 de Jerk.

Et l’inégalable Michael Johnson instruisant tous ses collègues de la BBC dans l’art du punditry olympique et comment parler du sport féminin sans dénigrer la version masculine.

Regardez et apprenez, collègues de la BBC.

Sosie de la semaine

Lord Digby Jones, à gauche et Henry J Waternoose III de Monsters Inc

Le gagnant de cette semaine est le fan numéro un d’Alex Scott, Lord Digby Jones, et Henry J Waternoose III, de Monsters Inc. Envoyé par e-mail par Jimmy McGuire

