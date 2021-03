En 2018, en octobre, Coaltan Tanner, un garçon de six ans, d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, est devenu le plus jeune à grimper. Kilimandjaro . Il est né le 18 septembre 2012, ce qui signifie qu’il n’avait que six ans, un mois et quelques jours lorsqu’il est arrivé à Uhuru Peak.

