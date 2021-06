Le garçon de 13 ans qui s’est noyé devant des amis horrifiés le jour le plus chaud était un footballeur talentueux qui a joué pour Bradford City

LE garçon de 13 ans qui s’est noyé devant ses amis au cœur brisé était un footballeur talentueux qui a joué pour Bradford City.

Tomi Solomon profitait des vacances scolaires à mi-parcours au bord de la rivière Calder, à Brighouse, dans le West Yorkshire, mardi après-midi, lorsqu’il a eu des difficultés.

Tomi Solomon, 13 ans, s’est noyé après avoir sauté dans la rivière Calder mardi

L’adolescent était un footballeur talentueux et a joué pour Bradford City

L’écolier était avec un groupe d’une quinzaine de filles et de garçons dans un endroit calme où la rivière qui coule lentement traverse une zone industrielle à la périphérie de Brighouse.

Les amis de l’adolescent de 13 ans ont décoré un ballon de football rouge avec des hommages à l’adolescent, écrivant « RIP Tomi » avec des hommages émouvants.

Des dizaines de fleurs et de cartes ont également été laissées sur les balustrades surplombant la rivière Calder par des amis et des habitants qui ont été choqués par la tragédie.

Un message disait : « A Tomi. Nous ne parlions qu’une fois par jour mais tu étais le garçon le plus gentil que j’aie jamais rencontré, tu as amené l’esprit dans une pièce silencieuse.

« Vous ne comprenez pas à quel point vous comptiez pour tout le monde. Le ciel a de la chance de t’avoir. Parti trop tôt mais jamais oublié.

« Je t’aime Tomi, repose-toi tranquille. »

Un autre ami a écrit sur les réseaux sociaux : « S’il vous plaît, cet été, faites attention où vous allez et à quoi vous sautez, car l’un de mes amis est décédé plus tôt dans la journée.

Tomi a été décrit comme un footballeur talentueux pour la Bradford City Academy Crédit: bradfordcityacademy.co.uk

Des fleurs et des hommages ont été déposés sur le pont près de l’endroit où le jeune s’est noyé Crédit : NB PRESS LTD

Des dizaines d’enfants jouaient près de l’eau pendant leur pause de l’école, selon des témoins Crédit : Ben Lack

« Mon amour s’adresse à tous ses proches et à sa famille. RIP Tomi.

Des dizaines d’enfants auraient joué près de l’eau pendant leur pause de mi-session de l’école le jour le plus chaud de l’année.

Un travailleur d’une unité voisine a déclaré: « Les enfants ont commencé à arriver sur le pont vers 13h30.

« Ils venaient à trois et à quatre et s’étaient évidemment organisés pour se retrouver et nager par temps chaud.

«Il y avait pas mal de gars qui sautaient du pont, nageaient sur le côté, grimpaient sur le talus d’herbe puis sautaient à nouveau. Ils avaient l’air de passer un bon moment.

« Ensuite, nous avons entendu les filles crier, puis la police et l’ambulance aérienne sont arrivées.

“C’est un endroit régulier pour les enfants quand il fait chaud.”

La chute de la passerelle à l’eau en dessous est d’environ 12 pieds, avec des hommages floraux laissés par les balustrades que le jeune, qui était élève à Brighouse High School, a grimpé pour faire le saut fatal.

Les flics ont lancé une recherche désespérée après la disparition de Tomi dans une rivière du Yorkshire Crédit : Ben Lack

Des fleurs ont été laissées sur les lieux où l’adolescent est décédé tragiquement Crédit : NB PRESS LTD

Richard Brewster, 34 ans, s’est rendu sur le site de la tragédie pour lui rendre hommage : « Mon fils de 15 ans jouait ici avec eux une demi-heure avant que le garçon ne se noie.

« C’est horrible ce qui s’est passé, mais les enfants ne réalisent tout simplement pas les dangers de l’eau jusqu’à ce que quelque chose comme ça se produise.

« Mes gars auraient été là s’il n’avait pas dû partir pour aller à l’entraînement de rugby.

« Après son départ, il a reçu un appel sur son portable d’un de ses camarades lui disant que le garçon s’était noyé dans la rivière. »

Le service d’incendie et de sauvetage du West Yorkshire (WYFRS) a depuis supplié le public de « réfléchir à deux fois » avant d’entrer dans les canaux et les rivières.

Andy Rose, responsable de groupe chez WYFRS, a déclaré : « Malheureusement, pendant les périodes de temps chaud, nous avons tendance à voir ces chiffres augmenter avec des personnes entrant dans les canaux et les rivières pour se rafraîchir et nager.

« Aussi attrayant que cela puisse paraître, il existe de nombreux dangers cachés qui ont tragiquement coûté des vies et j’exhorte les membres du public à réfléchir à deux fois avant d’entrer en raison des dangers et des risques potentiels invisibles. »

La police du West Yorkshire a déclaré qu’elle et les agences partenaires avaient été appelées à 14 h 38 le mardi 1er juin pour signaler qu’un enfant qui jouait avec des amis avait eu des difficultés dans l’eau de la rivière Calder.

Une recherche urgente a été menée par des collègues spécialistes des pompiers et des policiers. Tragiquement, le corps d’un garçon de 13 ans a été retrouvé.

Le surintendant principal Sarah Baker, commandant du district de la police de Calderdale, a déclaré : « Nous poursuivons nos enquêtes avec nos partenaires. Alors que les enquêtes sur ce qui s’est passé n’en sont qu’à leurs débuts, tout indique qu’il s’agit d’un incident tragique au cours duquel un adolescent a perdu la vie.

« Des agents spécialement formés travaillent pour soutenir la famille de la victime en cette période dévastatrice, et nos pensées les accompagnent.

« Je demanderais à quiconque a vu ce qui s’est passé et qui n’a peut-être pas encore parlé aux autorités de contacter Calderdale CID au 101 en faisant référence au journal de police 989 du 1er juin. »