Le garçon d’anniversaire Vijay Deverakonda alias les looks les plus impressionnants d’Arjun Reddy – In Pics | Actualités régionales

New Delhi: la superstar du sud Vijay Deverakonda, qui n’est pas seulement célèbre pour ses talents d’acteur mais aussi pour sa beauté, fête ses 32 ans aujourd’hui, soit le 09 mai 2021. Cette année, l’acteur a décidé de fêter son anniversaire en famille à son résidence en raison de la pandémie COVID-19.

Vijay Deverakonda a une solide équipe de fans et chaque année, le célèbre garçon amoureux leur distribue des glaces et des paniers-cadeaux personnalisés, selon certaines sources.

Depuis le matin, des hashtags comme #HBDVijayDeverakonda et #HappyBirthdayVijayDeverakonda sont à la mode sur Twitter avec de nombreux tweets souhaitant à l’acteur sa journée spéciale.

Le Vijay le plus élégant et le plus mignon est connu pour expérimenter ses looks, que ce soit une longue coupe de Bob ou des cheveux courts, il le retire avec de l’élan. Voici quelques-uns des looks irrésistibles de l’acteur qui valent la peine de baver:

Le cœur de la nation est devenu célèbre avec son film Telugu le plus populaire ‘Arjun Reddy’ qui a fait de lui une superstar du jour au lendemain. Le film et le personnage sont devenus si populaires que le film a été refait à Bollywood, populairement connu sous le nom de «Kabir Singh», avec Shahid Kapoor dans le rôle principal. Avec ce film, Vijay a eu plus de fans à Bollywood et a gagné plus de popularité à B-Town.

Sur le plan du travail, Vijay se prépare pour la sortie de son premier film hindi «Liger», avec Ananya Panday. Le film devrait sortir en cinq langues: hindi, télougou, tamoul, kannada et malayalam. Il est prévu de sortir sur les écrans le 9 septembre. Vijay sera vu jouer un boxeur dans le film, qui est réalisé par Puri Jagannadh et est soutenu par Dharma Productions de Karan Johar.