Le garçon d’anniversaire Poutine est plus psychopathe que jamais – et il pourrait ne pas vivre jusqu’à 71 ans alors qu’il risque d’être TUÉ sur l’Ukraine

VLADIMIR Poutine fête son anniversaire et aura 70 ans demain – mais ce pourrait être son dernier car le tyran russe pourrait ne pas vivre jusqu’à 71 ans.

Avec des dizaines de milliers de soldats morts et son armée apparemment en retraite, le destin ultime de Vlad semble désormais lié à la guerre en Ukraine.

Poutine fête ses 70 ans aujourd’hui – mais atteindra-t-il 71 ans ? 1 crédit

Des policiers arrêtent un homme à Moscou au milieu des manifestations contre le plan de mobilisation de Poutine Crédit : AFP

Les plus de 22 ans de Poutine en tant que chef de la mafia à la tête d’un État mafieux depuis Moscou l’ont vu passer de réformateur et d’allié mal à l’aise à tyran et paria mondial.

Il était une fois photographié en train de poser devant Downing Street avec Tony Blair et de monter dans une voiturette de golf avec le président américain George W. Bush.

Mais maintenant, paranoïaque et délirant, Vlad reste enfermé dans l’environnement en forme de bulle du Kremlin alors qu’il aura 70 ans demain.

Déchaînant furieusement sur l’Occident dans des discours décousus et balançant sauvagement son sabre nucléaire, l’image longtemps cultivée de Poutine en tant qu’homme fort froid et calculateur a été réduite en pièces.

Gonflé, isolé et dont on dit qu’il est en mauvaise santé – combien de temps le dirigeant russe fou de guerre peut-il s’accrocher au pouvoir alors que des sanctions sévères entravent l’économie et que des échecs embarrassants s’accumulent sur la ligne de front ?

Le professeur Anthony Glees, de l’Université de Buckingham, a déclaré à The Sun Online qu’il pensait que Poutine pourrait être évincé du pouvoir – et que le tyran pourrait même ne pas vivre jusqu’à ses 71 ans.

“Ces choses peuvent souvent arriver très rapidement”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

Poutine serait terrifié par la possibilité qu’il puisse être évincé puis tué – étant obsédé par ce qui est arrivé au colonel Mouammar Kadhafi en 2011

Les murmures continuent de mécontentement croissant parmi le peuple russe et même l’élite russe – avec des protestations qui éclatent suite aux ordres de mobilisation de Poutine.

Le professeur Glees a encouragé l’Occident à faire “tout ce que nous pouvons” pour accélérer la chute de Poutine aux mains de l’élite russe pour l’empêcher de faire quelque chose de vraiment stupide et dangereux.

Il a déclaré à The Sun Online : “Soudoyez-les avec les hautes terres ensoleillées d’un avenir meilleur dans lequel nous rachetons leur gaz et leur pétrole ; offrez-leur des Rolex en or et des yachts de luxe, peu importe, mais ils doivent d’abord tuer Poutine.”

Il a poursuivi en disant que les premiers dirigeants de Poutine l’avaient vu « escroquer » l’Occident en lui faisant croire qu’il était tout sauf un « despote diabolique et meurtrier ».

“Sous son masque, je ne crois pas que Poutine l’homme ait jamais changé”, a déclaré le professeur Glees.

“Il est aujourd’hui exactement ce qu’il a toujours été un homme du KGB de bout en bout.

“Je ne doute pas qu’il soit né psychopathe, mais d’abord le KGB, puis les vingt dernières années lui ont fourni exactement l’opportunité et l’environnement dont il avait besoin pour affiner sa personnalité et devenir le tueur au botox froid et calculateur que nous voyons aujourd’hui.”

La faiblesse extérieure de la Russie a été mise à nu ; maintenant sa force interne sera testée Nigel Gould Davies

Il a ajouté : « Hitler et Staline étaient tous deux des tueurs psychopathes dont les nombreux actes de folie étaient souvent perçus par leurs sujets comme des signes de leur génie.

“Poutine fait partie d’une longue lignée déprimante de cinglés qui accèdent au pouvoir, d’une manière ou d’une autre, et soutenus par leur police secrète, se livrent à leurs obsessions comme ils l’entendent.

“Pensez Mao-Zedong, pensez, Kim Jong-un.”

“Son nom aujourd’hui ne représente pas la grandeur russe mais la destruction, le massacre, la conversion de villes autrefois florissantes et l’une des principales corbeilles à pain du monde en milliers de kilomètres carrés de terre brûlée”, a ajouté le professeur Glees.

Le Dr Rod Thornton, maître de conférences au King’s College de Londres, a déclaré à The Sun Online que si Poutine était destitué suite à de nouveaux échecs en Ukraine, il est probable qu’il ait une “crise cardiaque” suspecte.

“Il n’y aurait pas beaucoup de chemin à parcourir pour Poutine – c’est sans danger pour quiconque le remplace de se débarrasser de lui, sinon vous pourriez avoir une guerre civile”, a déclaré le Dr Thornton.

“Il n’y a aucun objectif pour quiconque s’est opposé à être expulsé s’il a été expulsé et tué – se débarrasser de tout lieu d’opposition.”

L’expert a expliqué que les Russes perdaient maintenant la volonté de se battre et que la guerre approchait du “game over” – surtout si Poutine perdait le territoire qu’il s’était emparé en 2014.

“Il est parfaitement plausible dans les semaines et les mois à venir qu’il y ait un remplacement de Poutine”, a-t-il ajouté.

Le garçon qui serait roi… Poutine âgé de 5 ans dans les bras de sa maman Maria

Poutine était un jeune homme banal mais motivé qui aimait les arts martiaux Crédit : Avalon.red

L’agent du KGB Vlad est entré en politique après la chute de l’Union soviétique

Il s’est mis à cultiver une image de dur à cuire du monde – y compris des séances de photos hilarantes Crédit : AFP

Vlad a tenté de présenter certains de ses échecs comme des victoires dans la guerre en Ukraine, revendiquant la propriété de quatre régions ukrainiennes alors même que les forces de Kyiv poursuivent leur avancée fulgurante.

Mais revendiquer ces zones comme faisant officiellement partie de la Russie ouvre la porte à des escalades potentiellement plus dangereuses – et alimente les craintes qu’un Poutine désespéré et acculé puisse essayer de transformer la guerre nucléaire.

Keir Giles, un consultant senior de la Russie de Chatham House, estime que l’avenir de Poutine est en jeu et lié à l’Ukraine.

Et il a dit que le dirigeant russe semble de plus en plus détaché de la réalité.

“Ils peuvent soit s’accrocher au navire qui coule pendant que Poutine coule – parce que c’est le système qui leur a donné leur richesse et leur sécurité”, a-t-il déclaré.

“Ou, ils peuvent sauter pour le canot de sauvetage et sauver quelque chose de l’avenir de la Russie parce qu’ils ont peut-être déjà réalisé que la Russie n’a pas d’avenir sans l’Occident.”

Il a ajouté : “La seule tendance qui est indéniable, en quoi [Putin’s] dire, c’est qu’il s’éloigne de plus en plus de la réalité à chaque déclaration publique qu’il fait.”

Nigel Gould-Davies, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Biélorussie et désormais expert russe à l’Institut international d’études stratégiques, a déclaré que Vlad était motivé par son “obsession pour l’Ukraine”.

“Poutine s’est retrouvé avec le choix d’abandonner son objectif ou de partir en guerre. Il a choisi ce dernier”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

“Maintenant, tous les efforts de Poutine pour mener une guerre limitée ont laissé la Russie militairement, diplomatiquement et économiquement plus faible. Il lui reste le choix entre un retrait complet ou une guerre à grande échelle.

“Il se dirige vers ce dernier. La faiblesse extérieure de la Russie a été mise à nu, maintenant sa force intérieure va être mise à l’épreuve.”

M. Gould-Davies a ajouté que la mobilisation signifie que le peuple russe ne peut “plus ignorer la guerre” car le “projet pourrait s’élargir rapidement et le contraindre à se battre”.

Et peut-être dans un dernier coup de dés, Poutine se vante une fois de plus de la perspective d’utiliser des armes nucléaires – peut-être dans le but de tester la détermination de l’Ukraine et de l’Occident.

Cependant, M. Gould-Davies a déclaré que les menaces de Poutine “manquaient de crédibilité” – et a souligné le fait qu’une rhétorique nucléaire similaire au début de la guerre n’avait rien fait pour dissuader ses ennemis.

M. Giles n’était pas non plus convaincu, mais s’est dit “préoccupé par la volonté de la Russie d’être destructrice pour le plaisir, même si elle n’atteint aucun objectif rationnel ou politique”.

“Poutine est un psychopathe mais il n’est pas suicidaire. Il sait que s’il utilise des armes nucléaires, même celles dites de “théâtre”, l’Occident le détruira”, a ajouté le professeur Glees.

“En tant qu’ancien officier du KGB, il comprend la valeur des menaces. Je pense que s’il avait utilisé des ADM, y compris des armes nucléaires, il l’aurait déjà fait.”

Qui est le vrai Vladimir Poutine ? VLADIMIR Poutine est né dans une famille pauvre à Leningrad dans les difficultés de l’Union soviétique d’après-guerre vivant sous l’impitoyable Joseph Staline. Il était le troisième enfant de ses parents Vladimir et Maria, qui ont perdu leurs deux autres enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père était soldat, sa mère était ouvrière et Poutine, selon ses professeurs, était un petit garçon banal qui avait le sentiment d’avoir quelque chose à prouver. En grandissant, Vlad a commencé les arts martiaux et aurait changé de caractère à l’âge de 11 ans, devenant antisocial et de plus en plus motivé. Il rejoindra le KGB en 1975 et occupera divers emplois au sein de l’agence d’espionnage – y compris en tant qu’agent d’infiltration – avant de se tourner vers la politique après la chute de l’Union soviétique. Vlad montera rapidement au pouvoir – et sera bientôt le bras droit du président, Boris Eltsine, avant de lui succéder le soir du Nouvel An 1999 pour conduire la Russie dans le nouveau millénaire. Et depuis, Vlad est au sommet, avec quatre mandats à la présidence et un passage au poste de Premier ministre. Semblant initialement se rapprocher de l’Occident, Poutine a choqué le monde lorsqu’il a envahi la Géorgie en 2008 et à nouveau lorsqu’il a annexé la Crimée à l’Ukraine en 2014. Belligérant et agressif, Vlad était un homme qui considérait ouvertement l’effondrement de l’Union soviétique tyrannique – responsable de la mort de jusqu’à 20 millions de personnes – comme une tragédie et qui voulait redonner à la Russie sa grandeur. Poutine est devenu de plus en plus insulaire et imprévisible – étant accusé d’interférer avec la politique occidentale, de tuer ses ennemis à l’étranger et de soutenir un groupe hétéroclite d’États voyous dans un empire de bidon. Et tout cela a culminé avec l’invasion de l’Ukraine – quelque chose qui pourrait être le dernier chapitre de l’histoire sanglante et brutale de Vlad.

Les commandants de Poutine pensaient qu’ils pourraient renverser l’Ukraine en quelques jours – mais maintenant la guerre fait rage depuis huit mois.

Ils ont convaincu les troupes russes qu’ils seraient accueillis avec des acclamations et agitant des drapeaux en tant que « libérateurs », au lieu de cela, ils ont été confrontés à des kalachnikovs et des cocktails molotov en tant qu’envahisseurs.

La guerre de Poutine est devenue un bourbier lent et brutal – un bourbier qui a vu les Russes changer de tactique, passant de tentatives de frappes chirurgicales à des attaques sauvages et aveugles contre des civils.

Avec de nouvelles défaites à l’horizon, une mobilisation de masse apparemment sans espoir et une Ukraine renaissante se précipitant vers son nouveau “territoire” – les craintes grandissent que la guerre ne s’intensifie à nouveau.

Moscou a des lignes rouges dans sa doctrine sur le moment d’utiliser des armes nucléaires – mais elles sont plus souples que celles de l’Occident.

Poutine est heureux d’utiliser les armes s’il considère qu’il existe une “menace existentielle” pour la Russie.

On pense que la Russie possède environ 2 000 armes nucléaires dans son arsenal sous la forme de missiles à faible rendement, de torpilles et d’obus d’artillerie.

On pense que la doctrine de guerre de Moscou est ouverte à l’utilisation d’armes nucléaires dans un conflit conventionnel comme tactique d’intimidation – et l’utilisation d’une telle arme doit être approuvée personnellement par Poutine.

La tactique est devenue connue sous le nom de « escalader pour désamorcer ».

L’Otan surveille de près la Russie, avec des informations faisant état du plus grand sous-marin nucléaire de Vlad en mouvement et d’un convoi lié à une unité nucléaire repéré se dirigeant vers l’Ukraine.

Et il semble que Poutine intensifie également sa guerre hybride contre l’Europe, la Russie étant le principal suspect des attaques contre les pipelines Nord Stream dans la mer Baltique.

Alors que l’hiver se profile sur l’Ukraine et que les défaites russes s’accumulent, le monde attend avec impatience de voir ce que Vlad fera ensuite et quelle réponse – le cas échéant – il y aura de l’Occident.

Tony Blair serre la main de Poutine devant Downing Street Crédit : Alamy