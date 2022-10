Le garçon arrête le bus, puis s’assoit sur le vélo d’un ami ; Internet n’est pas impressionné par la farce

Nous tombons souvent sur des vidéos amusantes sur les réseaux sociaux qui montrent des gens faisant les choses les plus étranges pour nous faire rire. Beaucoup de gens font des farces pour rendre la vidéo hilarante et devenir célèbre. Une de ces vidéos est devenue virale sur la plateforme de médias sociaux Twitter. Il montre un garçon demandant à un bus de s’arrêter mais revenant sur le vélo d’un autre homme dès que les arrêts de bus sont devenus viraux et une source d’amusement pour la communauté Internet

La vidéo commence par un jeune garçon avec un sac bleu demandant le bus pour un ascenseur. Un garçon peut être vu à côté du bus. Dès que le bus ralentit, s’arrête et ouvre sa porte au garçon, il s’assoit sur le vélo et s’en va. La vidéo de 14 secondes montre ensuite le garçon saluant le bus et applaudissant en s’éloignant.

Top showsha vidéo

La vidéo, sous-titrée, “Aise Mazak kaun karta hai bhai (qui fait de telles blagues)”. Les personnes dans la section des commentaires se sont demandé si l’acte était drôle ou quelque chose qui pourrait causer des inconvénients aux autres.

Ce n’est pas correct, ne faites jamais de telles choses, la prochaine fois, le conducteur pourrait ne pas arrêter le bus pour les étudiants qui en auraient vraiment besoin …… — anand mp (@anandmp81362252) 27 octobre 2022

Un utilisateur a commenté : “Ce n’est pas correct, ne faites jamais de telles choses, la prochaine fois, le conducteur pourrait ne pas arrêter le bus pour les étudiants qui pourraient en avoir besoin ……”

Un autre a estimé que cela pourrait causer des désagréments aux autres et a écrit : « Ce n’est pas une bonne chose de déranger les autres pour votre propre plaisir. Considérant cela comme une blague, si un conducteur ne s’arrête pas, alors nos propres frères/sœurs en souffriront.

Ham Bhi ja Rahe hai Aise karne😁 — 🄼ᵘˢⁱᶜᵃˡ🄸ⁿʲᵐᵃᵃᵐ (@MusicalPalamu) 25 octobre 2022

D’autres ont réagi avec des emojis rieurs et ont trouvé la vidéo extrêmement drôle. Un utilisateur a écrit : « Je vais le faire. Un autre a déclaré que la vidéo était “Khatarnak” (ce qui signifie dangereux mais utilisé dans des scénarios pour exprimer que quelque chose était extrêmement bon) et a laissé entendre que la vidéo était trop drôle.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici