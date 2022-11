Le gant de baseball Babe Ruth à 1,5 million de dollars bat un record

L’enchère la plus élevée est un record payé pour un tel souvenir sportif

Une mitaine de baseball autrefois portée par la figure largement considérée comme la plus grande joueuse de tous les temps, Babe Ruth, s’est vendue pour un montant record de 1,53 million de dollars lors de la 19e vente aux enchères annuelle du Louisville Slugger Museum & Factory.

Ce chiffre a brisé le précédent record payé pour un gant de baseball, qui était estimé à 387 500 $ pour un gant Lou Gehrig Sotheby’s vendu en 1999.

En 2013, Steiner Sports a vendu le gant de Jackie Robinson qui aurait été porté lors des World Series 1955 et 1956 pour un peu plus de 373 000 $.

Ruth, mieux connue pour son mandat avec les Yankees de New York de 1920 à 1934, a fait don du gant en question à l’ancien joueur de troisième but des St. Louis Browns, Jimmy Austin.

Babe attrape un record. Gant de modèle professionnel Babe Ruth significatif c. 1927-33 de la collection Jimmy Austin a attiré l’intérêt des enchères nationales et internationales. Le gant a été authentifié et considéré comme une correspondance possible par @PSAcard pic.twitter.com/IeBEjdsUwk

– Enchères de chasse (@HuntAuctions) 12 novembre 2022