Le « gangster » Poutine a commis l’acte de sauvagerie « le plus ostentatoire » de notre vie, dit Boris

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Boris Johnson a déclaré que « le masque de Vladimir Poutine était désormais complètement retiré », alors que les dirigeants et commentateurs du monde entier continuent de remettre en question son rôle dans la mort du chef mercenaire russe Eugène Prigojine.

L’ancien Premier ministre a qualifié la destruction de l’avion du chef Wagner de « liquidation violente » et a affirmé que Poutine « se transformait sous nos yeux en un despote asiatique ».

« Je ne peux pas penser à un autre exemple d’une sauvagerie aussi ostentatoire et décomplexée de la part d’un leader mondial – pas de notre vivant », a-t-il déclaré.

Poutine et Eugène Prigojine (à gauche) étaient d’anciens alliés jusqu’à ce que leur relation se détériore en juin (Copyright 2011 The Associated Press. Tous droits réservés)

Qualifiant le président russe de « gangster » dans sa dernière chronique pour le Courrier quotidienM. Johnson a ajouté : « Le monde entier sait très bien – et est censé savoir – que l’homme derrière le meurtre de Prigozhin et des dirigeants du groupe Wagner, sans parler de la mort de l’équipage, est le même homme qui a autorisé, par exemple, les empoisonnements d’Alexandre Litvinenko et de Sergueï Skripal en Grande-Bretagne.»

Prigozhin aurait été tué lorsque son avion Embraer s’est écrasé au nord-ouest de Moscou mercredi soir.

Des images dramatiques ont montré l’avion tombant au sol, les enquêteurs russes confirmant qu’ils avaient récupéré 10 corps de l’accident d’avion avec une identification ADN en cours.

Bien que la mort de Prigojine n’ait pas été confirmée par les autorités, il figurait comme passager sur un manifeste de vol publié par l’agence aéronautique russe.

Ancien allié clé de Poutine, leurs relations se sont détériorées après que Prigojine a ordonné à ses troupes de marcher sur Moscou lors d’une rébellion d’une journée contre les chefs militaires du Kremlin en juin.

Les enquêteurs russes ont confirmé que 10 corps se trouvaient à bord de l’avion (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Il avait refusé de soumettre ses mercenaires au contrôle direct de l’État, malgré une demande directe de Poutine, et s’est ensuite rendu en Biélorussie après l’arrêt de sa « marche de la justice ».

Les responsables des services de renseignement occidentaux ont informé les médias que Prigozhin, qui a fondé le groupe Wagner en 2014, aurait très probablement été tué par une explosion à bord de l’avion sur ordre de Poutine.

Dans une mise à jour quotidienne des renseignements vendredi, le ministère britannique de la Défense a déclaré : « Il n’y a pas encore de preuve définitive que Prigozhin était à bord et il est connu pour appliquer des mesures de sécurité exceptionnelles. Cependant, il est fort probable qu’il soit effectivement mort.

Boris Johnson a déclaré que le « gangster » Vladimir Poutine avait fait preuve d’une « sauvagerie décomplexée » (Getty Images)

Un porte-parole du Kremlin a nié que Prigojine ait été assassiné et a qualifié de « mensonge absolu » les évaluations des services de renseignement occidentaux sur l’implication du président.

Dans sa chronique, M. Johnson a déclaré qu’il serait « complètement et totalement stupide » de placer une quelconque confiance dans un accord avec Poutine, et a renouvelé son appel à une victoire claire de l’Ukraine.

« Prigozhin pensait avoir des garanties », a-t-il déclaré. « Prigozhin pensait avoir réglé le problème. Regardez cet accord maintenant. Regardez ce qui lui est arrivé. Il n’y a qu’une seule voie à suivre : la défaite de Poutine et la victoire de l’Ukraine, le plus rapidement possible.»