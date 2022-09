Le gangster Firebomb est un voyou de carrière qui a battu une autre accusation de meurtre – et a failli mourir d’une overdose d’ecstasy à l’adolescence

Un gangster FIREBOMB est un voyou de carrière qui a battu une autre accusation de meurtre – et a failli mourir d’une overdose d’ecstasy à l’adolescence, nous pouvons le révéler.

Maniac Cain Carr, 23 ans, risque des années derrière les barreaux pour avoir fait partie d’une équipe qui a perpétré trois incendies criminels à Greenock en 2020.

Caïn Carr

Reece Warnock, à gauche, et Robert Warnock

Craig McFarlane faisait partie du complot de meurtre – et le bras droit de Warnock Crédit: police ecosse

Il peut maintenant être rapporté que Carr a été jugé pour le meurtre d’un autre homme en 2018 et a été condamné pour avoir perquisitionné un magasin d’alcool dans sa ville natale de Kirkintilloch, près de Glasgow.

Il a également trompé la mort après une frénésie d’extase chez sa mère à seulement 16 ans qui a coûté la vie au boxeur Richie Carrigan, 24 ans.

Un habitant a déclaré : « Caïn est une bombe à retardement depuis des années.

“C’est un petit psychopathe violent et j’espère qu’il ne sortira jamais.

“Il pensait en fait qu’il allait s’en tirer avec celui-ci, mais il ne se sentira pas si arrogant maintenant.

“Nous dormirons tous mieux maintenant qu’il est hors de la rue depuis longtemps.”

La Haute Cour de Glasgow a appris cette semaine comment Carr avait été recruté par Robert Warnock, 26 ans, pour commettre trois attentats à la bombe incendiaire pour venger son frère Reece poignardé.

Lag Warnock a utilisé un téléphone qui lui avait été donné pendant la pandémie de Covid pour organiser les complots de meurtre avec son bras droit Craig McFarlane, 26 ans.

Andrew Sutherland, basé à Greenock, et son demi-frère Leonard Cole Jr ont été pris pour cible après que Warnock ait cru que le couple était responsable d’une attaque contre son frère Reece, 19 ans.

Incroyablement, Warnock était à la prison de Shotts à l’époque, purgeant 11 ans pour avoir tenté d’assassiner une femme et agressé son partenaire.

Le juge Lord Mulholland a déclaré à Carr et à ses acolytes : « S’il vous plaît, ne vous méprenez pas – c’était une campagne de gangstérisme. De longues peines d’emprisonnement seront prononcées.

Le voyou de carrière Cain a été emprisonné pour la première fois pendant 44 mois en 2017 à l’âge de 18 ans après avoir agi comme guetteur pour deux voyous qui ont volé un commerçant armé d’une machette et d’une batte de baseball.

Les flics ont trouvé l’ADN de Carr sur un conteneur de Frosty Jack abandonné près du magasin qu’ils ont tenu à Kirkintilloch.

Un an plus tard, Carr a été accusé du meurtre de Stephen Anderson, 51 ans, à Gartcosh, à proximité.

Il a été affirmé que, avec deux autres personnes, il avait frappé à plusieurs reprises Stephen sur la tête et le corps, lui avait attaché les poignets et les chevilles, couvert sa bouche de ruban adhésif et comprimé sa poitrine et son cou.

On prétend également qu’ils l’ont frappé à plusieurs reprises sur le corps et les jambes avec une perche métallique, l’ont frappé à plusieurs reprises sur les jambes avec une machette et d’autres instruments tranchants et lui ont volé un jeu de clés de voiture et un portefeuille.

Son plaidoyer de non-culpabilité a été accepté par la Haute Cour de Glasgow, mais deux autres ont été emprisonnés pour homicide coupable.

Il a été le premier dans les journaux en 2015 après avoir failli mourir d’une pilule d’ecstasy voyous chez sa mère.

Le copain boxeur Richie est décédé tandis qu’un autre ami a également été hospitalisé mais s’est rétabli.

