Le gangster de la Colombie-Britannique Clayton Eheler a été libéré sous caution malgré l’acquisition d’un passeport frauduleux en 2019

Si quelqu’un devait se voir refuser la mise en liberté sous caution, la plupart des experts non juridiques pourraient deviner que ce serait le gangster trafiquant de cocaïne Clayton Eheler qui, la dernière fois qu’il était en liberté sous caution, a acquis un passeport frauduleux délivré avec sa photo et les informations personnelles de son cousin.

Mais Eheler a bel et bien été libéré sous caution par un juge de la cour provinciale de Surrey jeudi 28 juillet.

Eheler, 39 ans, est accusé d’avoir commis une infraction pour une organisation criminelle liée à une infraction présumée le 1er mai 2021 à Chilliwack, Hope et Kamloops.

Blair Robert Anders Smith, 59 ans, de Merritt, qui fait face à un chef de possession à des fins de trafic, et Tyler Damien Van Basten, 30 ans, de Chilliwack, également accusé de possession à des fins de trafic, sont également accusés dans le même dossier. ainsi que le complot en vue de commettre un acte criminel.

Eheler a également été reconnu coupable de trafic de drogue à la suite d’un incident survenu en 2014 et attend maintenant un nouveau procès après une offre réussie à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Dans cette affaire, Eheler et Mathew Thiessen ont été surpris en train de traiter neuf kilogrammes de cocaïne avec des agents de coupe dans un condo de Chilliwack le 18 novembre 2014.

Ils ont été reconnus coupables, mais les condamnations ont été annulées en appel en raison d’un long retard dans la publication par le juge de la peine de ses motifs écrits pour rejeter une demande de charte.

Van Basten est le cousin d’Eheler.

Le 9 avril 2019, Eheler a été libéré sous caution et a reçu le passeport frauduleux au nom de Van Basten. Le logiciel de reconnaissance faciale utilisé par Affaires mondiales Canada a permis d’identifier Eheler comme l’homme sur la photo avec le passeport au nom de Van Basten.

L’Unité spéciale d’application de la loi des forces combinées (CFSEU-BC) a été informée du passeport, et son domicile de Chilliwack Mountain a été perquisitionné le 26 juin 2019 et il a été arrêté. Il a également été retrouvé avec des munitions, des armes prohibées, un faux certificat de naissance et une presse à cocaïne.

Le juge Richard Browning a révoqué sa caution.

Avance rapide jusqu’au 28 juillet 2022, une enquête sur le cautionnement a eu lieu à Surrey face aux nouvelles accusations liées à l’activité des gangs et il a de nouveau reçu une caution qui couvre les deux dossiers, l’affaire de 2014 devant être rejugée et la nouvelle accusation.

Il a cependant été soumis à certaines des conditions de libération sous caution les plus strictes disponibles. Il est assigné à résidence 24 heures sur 24 à une adresse précise à Chilliwack.

Il est sous surveillance électronique et ne peut quitter la résidence qu’avec l’autorisation écrite de son surveillant de libération sous caution, et uniquement pour un emploi ou des «raisons impérieuses» comme une urgence médicale.

Il ne doit pas avoir de visiteurs à l’exception d’une courte liste d’individus nommés.

Eheler n’est pas non plus autorisé à se trouver à moins de 100 mètres de la frontière américaine, sauf autorisation écrite, et il n’est pas autorisé à se trouver à moins de deux kilomètres d’un aéroport.

Il n’est pas non plus autorisé à télécharger des applications de messagerie cryptées, telles que Signal.

Il doit ensuite comparaître devant le tribunal de Chilliwack le 9 août.

