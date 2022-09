Une vidéo montrant 9 hommes essayant de former une pyramide à levier avant devient virale sur Internet, laissant les internautes sous le choc. Des transitions de bobines choquantes aux vidéos culinaires appétissantes, Instagram a de nouveaux contenus qui deviennent viraux chaque jour. Mais ce qui prend d’assaut Internet depuis sa publication le 28 août, c’est le “gang anti-gravité” qui tente de créer une pyramide inversée.

Sous-titré “9 Man Front Level Pyramid” par l’utilisateur d’Instagram Adam Morsel, qui a mis en ligne la vidéo pour la première fois, le clip montre neuf hommes essayant de créer une pyramide inversée en se saisissant uniquement par les épaules et en se penchant parallèlement au sol. Bien que leurs premières tentatives aient échoué, les hommes ont persévéré. Finalement, ils ont bien compris et ont été montrés à juste titre célébrant leur tentative réussie à la fin de la vidéo. La vidéo de fitness devient virale pour toutes les bonnes raisons et les internautes sont motivés autant qu’ils sont choqués.

Avec plus de 6 millions de likes et 50 millions de vues depuis sa première mise en ligne, le “Anti-Gravity Gang” laisse les internautes impressionnés par sa force et sa détermination. Les utilisateurs d’Instagram appellent leur brillant exploit « Top Tier », « Dope » et « Impressive ». Un autre utilisateur d’Instagram a réagi avec le commentaire : « Génial pour montrer la progression. Personne ne réussit du premier coup », les félicitant non seulement pour leur force, mais aussi pour leur détermination à bien faire les choses. Tandis qu’un autre remarquait “Et plein d’accessoires au bar aussi”, se référant au bar auquel ils étaient suspendus pour construire la pyramide.

L’utilisateur d’Instagram Adam Morsel a publié d’autres vidéos de ce type sur son entraînement de callisthénie, une forme d’entraînement en force qui utilise tout le corps, ainsi que cible de grands groupes musculaires, avec des mouvements impliquant de pousser, de saisir avec un équipement minimal.

