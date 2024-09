Le GameSir G8 Plus est idéal à utiliser avec mon ordinateur pliable

Mon ami Jonathan Casey a posté une vidéo il y a un mois à propos de «Meilleur contrôleur de jeu Pour le Galaxy Z Fold 6, le GameSir G8 Plus. Supposant qu’il ait pu vanter l’accessoire pour sa vidéo, je lui ai envoyé un message privé et lui ai posé la question.

Il a répondu : « C’est la meilleure manette que j’ai utilisée pour jouer sur mobile. » Avec cette recommandation, j’ai dû essayer la manette moi-même. J’ai testé le Pixel 9 Pro Fold et je voulais tester ses capacités de jeu, alors j’ai pensé que ce serait le moment idéal pour essayer le GameSir G8 Plus, et je suis heureux de l’avoir fait.

Contrairement à Jonathan Casey, je ne peux pas dire que le GameSir G8 Plus est le meilleur contrôleur de jeu mobile que j’ai jamais utilisé, car c’est la première fois que j’en utilise un ; cependant, je peux dire que l’accessoire est exactement ce que je recherchais.

J’ai utilisé le GameSir G8 Plus pour jouer à de nombreux jeux, principalement sur mon Pixel 9 Pro Fold. J’ai essayé de jouer Bonne mort, Death’s Door, Limbo, Hollow Knight, et Tunique; J’ai même essayé Mythe noir Wukong via le streaming. Les boutons Les manettes étaient réactives et rapides sans aucun décalage. Les poignées du contrôleur ont ce que GameSir appelle une « surface texturée antidérapante », qui procure une sensation agréable. Les joysticks et les boutons de déclenchement ont également une texture différente, ce qui donne au contrôleur une sensation distincte.

L’haptique n’est pas aussi bonne que celle disponible sur les contrôleurs DualSense de Sony, mais elle était bonne et pourrait facilement être comparable aux vibrations ressenties en jouant sur un contrôleur Xbox.

J’aime le fait que le pad GameSir soit extensible pour pouvoir le placer rapidement sur n’importe quel appareil, quelle que soit sa taille. D’autres manettes mobiles, comme celles de Backbone, s’étendent également, mais comme le GameSir se connecte principalement via Bluetooth, vous n’avez pas à vous soucier de l’emplacement de l’USB-C. Oui, le GameSir G8 Plus nécessite d’être chargé, mais c’est incroyablement peu fréquent. J’ai utilisé l’appareil de manière passive pendant environ deux ou trois semaines en voyage, mais à mon retour au Canada, j’ai attrapé un rhume. Je suis un gros bébé quand je suis malade, donc je sors à peine du lit ou je bouge, donc le GameSir G8 Plus était le petit compagnon idéal. Après plusieurs semaines de jeu passif, comme pendant mes vols ou lors d’un long trajet en train, puis plusieurs jours de jeu intensif, j’ai finalement dû charger la batterie de 1 000 mAh du GameSir G8 Plus.

Le GameSir G8 Plus est un peu encombrant, mais curieusement, il lui permet de fonctionner avec une Switch au cas où vous ne voudriez pas utiliser les Joy-Cons de la Switch. Comme j’ai une Switch Lite, je n’ai pas utilisé la manette avec, mais je l’ai utilisée avec l’iPhone 15 Pro Max, l’iPad mini et le Pixel 9 Pro Fold. Le GameSir G8 Plus se connecte via Bluetooth, et au départ, je l’avais lié uniquement à mon iPhone 15 Pro Max et à rien d’autre. Cependant, j’ai eu des problèmes de connectivité depuis que je l’ai connecté à mes autres appareils. Ce n’est pas un gros problème ; je dois aller dans les paramètres et le connecter manuellement à chaque fois, mais certaines personnes peuvent trouver cela trop ennuyeux. Cela peut également être dû au fait que mon Pixel 9 Pro Fold exécute une version bêta d’Android 15.

Puisque j’ai déjà évoqué ce problème, je dois dire que le GameSir G8 Plus fonctionne mieux avec les jeux Xbox Game Pass qu’avec les titres PlayStation Remote Play. Le GameSir G8 Plus enregistre la plupart des entrées, mais cela peut devenir ennuyeux lorsque vous devez utiliser la barre tactile de la DualSense. J’ai eu un problème où le jeu m’obligeait à maintenir le bouton carré enfoncé, et le GameSir ne pouvait pas l’enregistrer. Je n’ai jamais eu de problèmes de ce type en jouant à un titre Game Pass.

J’apprécie le GameSir G8 Plus ; je me promène même dans ma maison en le tenant et je ne prends pas la peine de retirer mon appareil de la manette. Il n’est pas parfait et il coûte 110 $ CA, mais il est génial et il m’a permis de jouer à un assortiment de jeux sur mes smartphones, à part Marvel Snap.