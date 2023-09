Détails de la vidéo

Sam Panayotovich et Will Hill rejoignent Chris « The Bear » Fallica et Geoff Schwartz dans le chat du groupe de jeu sur Bear Bets et comparent leurs meilleurs choix Heisman et débattent de Caleb Williams du cheval de Troie de l’USC comme favori actuel.



IL Y A 2 HEURES・Football universitaire・6:25