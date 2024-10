Le galeriste Kamel Mennour parle de la renaissance de la scène artistique contemporaine parisienne

Art

Maxwell Rabb

Portrait de Kamel Mennour. Avec l’aimable autorisation de Mennour, Paris. Vue extérieure de Mennour au 47 rue Saint-André-des-Arts. Avec l’aimable autorisation de Mennour, Paris.

Père de cinq enfants et à la tête de quatre galeries parisiennes, Kamel Mennour n’a pas souvent le temps de se détendre. Mais même lorsqu’il le fait, l’énergique galeriste n’est jamais tout à fait en repos. Il avoue avoir toujours un bloc-notes à portée de main, voire en placer un à l’extérieur de la douche, prêt à noter toutes les idées soudaines. Son temps d’arrêt sera particulièrement précieux cette semaine. Le 16 octobre, Paris redeviendra le point focal du monde de l’art international avec la troisième édition d’Art Basel Paris (anciennement Paris+ par Art Basel), où Mennour présentera le travail de 36 artistes dont On Kawara, Idris Khan , et Pablo Picasso. Parallèlement, ses galeries viennent de lancer des expositions personnelles mettant en lumière les artistes Dhewadi Hadjab et Ugo Rondinone, et une autre présentant Alicja Kwade. C’est un moment réconfortant pour la galerie parisienne, qui évolue depuis 25 ans avec la scène artistique contemporaine de la ville. Alors que les yeux du monde de l’art se tournent vers Paris pour les événements de cette semaine, Mennour tient à souligner que la ville n’a pas toujours été le centre artistique animé qu’elle est aujourd’hui.

« C’était gelé », se souvient Mennour de la ville lorsqu’il a ouvert sa boutique en 1999. « C’était une vieille dame. C’était une dame endormie. C’était une ville musée, mais il n’y avait rien en termes d’art contemporain. C’était totalement mort. Quand je voyageais, je disais que j’étais parisien et les gens riaient en disant : « Paris, c’est seulement pour les restaurants, les hôtels, l’hôtellerie ou les musées. Il n’y a pas d’art contemporain. Donc pour moi, c’était un défi parce que j’aime ma ville – j’ai grandi ici – donc j’ai vu que Paris était le centre du monde. Aujourd’hui âgé de 59 ans, Mennour est devenu un fief de la ville qu’il chérit et maintient également une présence constante dans les foires d’art internationales. Sa galerie s’est agrandie et représente environ 40 artistes, dont Anish Kapoor, Tadashi Kawamata et Lee Ufan. Alors que l’une des galeries les plus importantes de Paris atteint cet anniversaire important, Mennour ne s’arrête pas de sitôt, apportant un nouvel optimisme à l’égard d’une ville dont la scène artistique ne semble que ascendante.

De fabrication parisienne

Portrait de Kamel Mennour. Avec l’aimable autorisation de Mennour, Paris.

Mennour est arrivé à Paris depuis Constantine, en Algérie, à l’âge de deux ans. Sa mère travaillait comme femme de ménage, tandis que son père prenait un emploi de peintre en bâtiment pour joindre les deux bouts. L’art est venu à Mennour indirectement. Alors qu’il obtenait sa maîtrise en économie à la prestigieuse Université de la Sorbonne à Paris, il s’intéressa moins à son diplôme et se préoccupa davantage de son travail à temps partiel qui payait ses frais de scolarité : vendre des gravures et des lithographies. Son obsession croissante pour l’art a été alimentée par d’innombrables heures de lecture et d’étude et, finalement, il a décidé de changer.

Vue extérieure de Mennour au 5 rue du Pont de Lodi. Avec l’aimable autorisation de Mennour, Paris.

En 1999, Mennour ouvre une petite galerie de 530 pieds carrés rue Mazarine, juste au sud de la Seine, un endroit très éloigné des galeries d’art contemporain du Marais et du 13e arrondissement. « Dans mon quartier, il n’y avait pas de galeries contemporaines ; toutes les galeries étaient dans une autre partie de la ville. Ma galerie était donc extrêmement isolée », se souvient-il. Mennour a consacré l’espace à la présentation de la photographie, avec des noms tels que Stephen Shore, Annie Leibovitz, Peter Beard, Daido Moriyama et Nobuyoshi Araki parmi les personnes exposées. Dès 2003, le galeriste commence à élargir son champ d’action pour englober un spectre plus large de l’art contemporain, invitant de jeunes artistes comme Claude Lévêque et François Morellet à exposer à la galerie. Cette mission renouvelée a été encore validée lorsque la sommité française Daniel Buren a choisi Mennour comme représentant de sa galerie en 2005.

Grandir avec la scène artistique parisienne

Bien qu’il abrite certaines des institutions artistiques les plus prestigieuses au monde, le Paris dans lequel Mennour a grandi était loin d’être une force dans le monde de l’art contemporain. « Paris s’effondrait. Paris n’était rien », a déclaré Mennour. Le parcours du galeriste au cours des années qui ont suivi l’ouverture de son espace est marqué par une confiance inébranlable dans la ville dans laquelle il habite. En plus de présenter des noms de poids lourds tels que Huang Yong Ping, Kapoor, Kawamata et Ufan, Mennour s’est étendu à quatre espaces dans la capitale française. Peut-être plus important encore, il a modernisé son espace de galerie initial en 2007 pour en faire l’Hôtel Particulier de Vieuville du XVIIe siècle. Ce nouvel emplacement de 4 300 mètres carrés a fourni la plate-forme appropriée pour les artistes les plus émergents de sa liste à l’époque – Mohammed Bourouissa, Dario Escobar et Kwade, ainsi que ces noms établis.

L’optimisme initial de Mennour envers sa ville commence à porter ses fruits, Paris se retrouvant à nouveau sur le devant de la scène internationale dans le monde de l’art contemporain. Une nouvelle génération de galeristes parisiens et l’arrivée d’Art Basel il y a trois ans ont insufflé un regain de dynamisme à la ville. « Cela a pris de nombreuses années, mais les gens sentaient qu’il y avait quelque chose ici, et puis tout d’un coup, Paris s’est réaffirmée », a déclaré Mennour. Mais le « boom » de l’art contemporain, comme il l’appelle, n’est pas sans défis. Il évoque notamment l’exode des artistes vers d’autres villes comme Berlin en raison du coût de la vie élevé à Paris. « Le sang d’une ville, ce sont les artistes, et les artistes sont désormais à Berlin plutôt qu’à Paris parce que Paris est très cher, alors j’espère que le gouvernement pourra apporter son aide ou son assistance », a-t-il déclaré. Il a décrit cette période actuelle du monde de l’art parisien comme « un moment de stabilisation », où de nouvelles institutions axées sur le contemporain, comme la Fondation Cartier et Lafayette Anticipations, contribuent à ouvrir la voie à cette nouvelle ère.

Mennour apporte également sa pierre à l’édifice pour soutenir le monde de l’art parisien au-delà des murs de sa galerie. En septembre 2023, il lance le Mennour Institute, dédié à l’éducation, à la philanthropie et à la recherche sur l’histoire de l’art des XXe et XXIe siècles. Cet espace est destiné à contribuer à favoriser la prochaine génération des arts à Paris. « Nous invitons des étudiants et décernons des prix à de très jeunes artistes émergents. Cela fait donc partie du jeu car nous vieillissons maintenant », a-t-il déclaré. « A 25 ans, c’est à ce moment-là qu’on peut redonner un petit peu. » En 2015, il lance également le projet HEROES for Imagine, après que son fils aîné ait été guéri d’une tumeur osseuse à 15 mois. L’initiative a permis de récolter plus de 22 millions d’euros (24 millions de dollars) pour l’Institut Imagine, une organisation dédiée à la recherche sur les maladies génétiques.

Une approche axée sur l’artiste

Portrait de Kamel Mennour. Avec l’aimable autorisation de Mennour, Paris.

Une qualité essentielle de la programmation de la galerie Mennour réside dans sa volonté de poursuivre des projets ambitieux aux côtés de ses artistes. Pour lui, aucun projet n’est trop grand et, systématiquement, les expositions de la galerie brisent les limites d’un espace commercial « white cube ». Dans tous les cas, l’espace de la galerie pourrait être recouvert d’une installation en bois de Kawamata, peuplée de cafards géants de Ping ou de prismes géométriques installés par Buren. Pendant ce temps, Mennour soutient les projets de ses artistes dans le monde entier, comme en témoigne l’installation textuelle de Claire Fontaine lors de la 60e Biennale de Venise. L’un des favoris du galeriste était l’installation par Kwade d’orbes en pierre et d’escaliers en béton de type Escher sur la Place Vendôme lors de l’inauguration Paris+ par Art Basel. Aux yeux de Mennour, des projets comme ceux-ci élèvent à la fois la carrière de l’artiste et les environnements dans lesquels ils sont placés. « Vous êtes dans la rue et vous voyez ces immenses sculptures, vous voyez que la ville attend, donc c’est très bien pour le marché de l’art, pour la scène artistique, pour l’ambiance, pour tout le monde », a-t-il déclaré.

Alicja Kwade, vue d’installation de « Blues Days Dust» Mennour (47 rue Saint-André-des-Arts, Paris 6), 2024. © Alicja Kwade. Photo des Archives Mennour. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Mennour, Paris.

Mennour dit qu’il est souvent motivé par ses expériences avec les artistes eux-mêmes, annonçant plus récemment la représentation de Fontaine et des artistes britanniques Idris Khan et Ryan Gander avant l’année dernière Paris+ Art Basel. Cette approche pratique est probablement la raison pour laquelle le galeriste de renom a réussi à maintenir sa liste d’artistes de premier plan, depuis ses débuts modestes jusqu’à son statut de puissance parisienne. « Ma motivation est principalement d’être avec les artistes : projets, programmation, discussions et recherche de moyens ou d’idées avec vos artistes », a déclaré Mennour. « Obtenir [together] avec un artiste live est le plus beau cadeau que l’on puisse avoir. J’adore être avec les artistes : ils nous amènent toujours à un autre niveau et ils vous élèvent. Les artistes pourraient être le moyen de sortir du pessimisme actuel… les artistes pourraient être le moyen de voir un monde meilleur.