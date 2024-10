Le Galaxy Z Fold6 Special Edition aurait le pli d’affichage le moins visible de Samsung à ce jour

UFG… est un UTG plus épais, sauf dans la zone des coutures, ce qui contribuera à la résistance aux rayures, à la durabilité et à la visibilité des coutures.

UFG fait référence à UTG d’épaisseur inégale, plus fin dans la couture où il se plie, plus épais ailleurs pour permettre une étape de renforcement chimique plus épaisse résultant en une meilleure résistance aux rayures, une meilleure durabilité, etc.