Le Galaxy Z Fold & Flip 4 ne sont pas les seuls pliables qui pourraient être en route

Téléphones pliables a fait sensation en 2019, lorsque des entreprises comme Samsung, Huawei et Motorola ont présenté leurs premiers appareils pliables. Avec les rumeurs selon lesquelles Samsung, Motorola et Google développeraient de nouveaux téléphones flexibles, un autre moment marquant pourrait bientôt arriver.

Les prochains téléphones pliables de Samsung sont peut-être à nos portes. Le géant de la technologie organise son prochain Événement déballé le 10 aoûtoù l’on dit qu’il sortira le Galaxy ZFlip 4 et Galaxy Z Fold 4. Cela suppose que Samsung suive son modèle de lancement précédent, qui impliquait d’annoncer le Galaxy Z Flip 5G à l’été 2020 et le Z Flip 3 et le Z Fold 3 en août 2021.

Les ventes de téléphones pliables augmentent, mais elles ne sont toujours pas aussi omniprésentes que les téléphones standard. Les livraisons de smartphones pliables auraient augmenté de 264,3% en 2021 par rapport à 2020, selon Société internationale de données. Mais IDC estime que seulement 7,1 millions de téléphones pliables ont été expédiés en 2021, contre 362,4 millions de téléphones expédiés en seulement le quatrième trimestre de l’année dernière.

Voici un aperçu des rumeurs de téléphones pliables de Samsung, Motorola et autres qui seraient en préparation.



Sarah Tew / Crumpe



Samsung Galaxy Z Fold 4

L’hybride téléphone-tablette de Samsung devrait être mis à niveau cette année. Sur la base des fuites et des rumeurs qui ont émergé jusqu’à présent, il semble que le Galaxy Z Fold 4 sera une version modérément améliorée de l’actuel. Pliage en Z 3. Il pourrait avoir un design plus épuré, grâce à une charnière plus fine selon le leaker prolifique Univers de glaceaussi bien que une caméra améliorée à égalité avec celle du Galaxie S22. Le Snapdragon 8 Plus Gen 1 récemment annoncé par Qualcomm alimenterait l’appareil, affirme également la source.

Mais ce que j’espère vraiment voir pour le Galaxy Z Fold 4, c’est un prix moins cher. La version actuelle coûte 1 800 $ sans échange, ce qui en fait l’un des téléphones les plus chers du marché. Mais l’analyste d’affichage Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, spécule Les pliables de nouvelle génération de Samsung bénéficieront d’une réduction de prix.

Samsung dévoile généralement ses nouveaux téléphones pliables en août, nous nous attendons donc à en savoir plus bientôt. Consultez notre histoire complète pour plus de détails sur ce à quoi vous attendre le Galaxy Z Fold 4.

Sarah Tew / Crumpe



Samsung Galaxy ZFlip 4

Samsung devrait également lancer une nouvelle version de son clapet, flip style téléphone Galaxy Z Flip cette année. Semblables aux rumeurs sur le Z Fold 4, les fuites sur le Z Flip 4 indiquent qu’il s’agira d’un rafraîchissement du modèle actuel plutôt que d’un changement radical.

Le Z Flip 4 devrait avoir un écran de couverture plus grand d’après Jeunel’analyste d’affichage et Yogesh Brar, un rédacteur du site 91mobiles qui affirme avoir reçu une liste complète des spécifications du Z Flip 4. Une mise à niveau comme celle-ci faciliterait la vérification de l’heure et des notifications en un coup d’œil sans déplier le téléphone.

Nous ne le saurons pas avec certitude tant que Samsung n’aura pas annoncé une nouvelle version du Z Flip, ce qui arriverait probablement en août. Consultez notre histoire complète pour en savoir plus sur ce que nous pourrions voir dans le Retournement Z 4.

Samsung



Un nouveau Samsung pliable

Mais ce qui est peut-être plus excitant, c’est l’idée que Samsung pourrait bientôt introduire un tout nouveau type de téléphone pliable. Dans un tweet qui semble avoir été supprimé, Ice Universe dit précédemment Samsung pourrait lancer un troisième type de pliable cette année. Young est également intervenu dire qu’un téléphone coulissant Samsung devait être produit en 2022 mais qu’il avait été repoussé plus loin.

Si Samsung envisage de lancer un pliable dans un nouveau style, il a certainement beaucoup d’idées parmi lesquelles choisir. Le géant coréen de la technologie présenté plusieurs nouveaux concepts au CES 2022 en janvier, y compris les téléphones avec un écran pliant en trois et un écran qui glisse. Mais Samsung n’a fourni aucune indication qu’il prévoyait de lancer un nouveau type de pliable de sitôt, nous devrons donc supposer que ses concepts ne sont que des idées pour l’instant.

Angela Lang/Crumpe



Motorola Razr 2022

Il semble que Motorola prépare son emblématique Razr pour un autre retour. La société a taquiné une nouvelle version de son téléphone à clapet Razr avec une double caméra, un écran de couverture plus grand et un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 dans une série de messages sur le réseau social chinois Weibo, comme Aréna GSM Pointé. Des rumeurs précédentes suggéraient que le prochain Razr pourrait avoir un prix moins cher, une nouvelle double caméra en forme de pilule et le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, selon des fuites de fuites bien connues Steve Hemmerstoffer (passant par CompareDial) et Evan Blass (publié le 91Mobiles).

Nous avons finalement aimé le Razr 2020 pour son design raffiné et l’autonomie améliorée de sa batterie. Mais le critique de CNET, Patrick Holland, a souligné que le prix du téléphone à l’époque – 1 400 $ et d’autres défauts, comme les mauvaises performances de l’appareil photo en basse lumière, l’ont empêché d’être aussi bon qu’il pourrait l’être. Espérons que Motorola ait répondu à ces préoccupations si la rumeur de Razr de troisième génération s’avère réelle.

Google



Google Pixel Fold (ou Bloc-notes Pixel)

Google pourrait être la prochaine grande entreprise technologique à sauter dans le train en marche du téléphone pliable. La société travaillerait sur un Pixel pliable qui pourrait avoir une forme similaire à celle Trouver N d’Oppo et un prix inférieur à celui du Galaxy Z Fold 3, selon 9to5Google. Le point de vente indique également que le téléphone pourrait s’appeler le Pixel NotePad, mais prévient que son appareil photo pourrait être un peu en retrait par rapport à celui du Pixel 6.

Google n’a pas encore dit un mot sur les projets de sortie d’un téléphone pliable. Nous n’avons pas non plus vu d’indices sur un Pixel pliable à Google I/O, la conférence annuelle des développeurs de l’entreprise où il présente parfois de nouveaux concepts technologiques. Mais compte tenu de l’accent mis récemment par Google sur le matériel – sur lequel il a insisté lors des E/S en annonçant six nouveaux gadgets — il ne serait pas surprenant de voir l’entreprise expérimenter des pliables.

Si Google a un téléphone pliable en préparation, on ne sait pas quand il sera lancé. Site d’information coréen L’élec a déclaré que Google prévoyait auparavant d’annoncer l’appareil au quatrième trimestre de 2022, mais la société aurait retardé le lancement.

Lisa Eadicicco/Crumpe



Un téléphone pliable TCL

TCL a abandonné ses plans de sortie un pliable de style téléphone à clapet téléphone en 2021, mais il n’abandonne pas encore. Le fabricant d’électronique chinois présenté deux nouveaux concepts plus tôt cette année pour les téléphones avec écrans enroulables et pliables. Un concept a un écran qui peut se plier vers l’intérieur et vers l’extérieur, tandis que l’autre peut se plier et agrandir la taille de son écran.

TCL n’a pas précisé quand il prévoyait de sortir un téléphone pliable. Mais si et quand c’est le cas, la société prévoit de maintenir le prix à 700 $ ou moins, a précédemment déclaré TCL à CNET. Atteindre ce prix sera difficile, mais j’espère que cela motivera d’autres fabricants de téléphones à rendre leurs pliables tout aussi abordables.

ConceptsiPhone



Un iPhone pliable

Apple est l’un des rares grands fabricants de smartphones à ne pas avoir sorti de téléphone pliable, et on ne sait pas s’il le fera un jour. Mais des rumeurs sur un iPhone avec un écran pliable circulent depuis des années, alimentant les spéculations. Si Apple travaille sur un iPhone pliable, il ne sortira probablement pas l’appareil avant quelques années. Mark Gurman de Bloomberg a écrit dans sa newsletter Power On en 2021 que un iPhone pliable est encore dans deux ou trois ans. L’analyste de la chaîne d’approvisionnement Display Young a également déclaré en février que l’iPhone pliable d’Apple serait retardé jusqu’en 2025, selon 9to5Mac.

Attendre quelques années pour lancer son premier pliable n’est peut-être pas une mauvaise idée. Des téléphones pliables sont attendus représentera 1,8 % du marché global des smartphones d’ici 2025, contre 0,5 % en 2021, selon IDC. La société d’études de marché a également dit pliables devraient prendre plus d’un tiers du marché haut de gamme des téléphones Android.