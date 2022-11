Le Galaxy Z Fold 5 de Samsung peut avoir un emplacement pour S Pen. Voici pourquoi c’est un gros problème

La Galaxy Z Fold 4 vient d’être lancé en août, mais des rumeurs sur le Galaxy Z Fold 5 ont déjà fait surface. Si un reportage d’un média coréen L’élec s’avère être vrai, l’une des plus grandes améliorations du Z Fold 5 pourrait être l’ajout d’un emplacement S Pen. Ce serait un changement petit mais important qui répond à l’une des lacunes du Z Fold 4 et cimente sa place en tant que successeur de la famille Galaxy Note, aujourd’hui disparue.

La Galaxy S22 Ultra est le remplacement de la note de Samsung au sens littéral, étant donné qu’il possède le S Pen intégré à la signature de la note et le plus grand écran de tous les téléphones Samsung non pliables. Mais le Z Fold est le successeur du Galaxy Note en ce qui concerne l’objectif qu’il sert dans la gamme Samsung.

Plus important encore, faire du S Pen une partie plus intégrante du Galaxy Z Fold pourrait mieux définir son objectif. Alors que les téléphones Galaxy Z Fold et Z Flip de Samsung se sont considérablement améliorés au cours des deux dernières années, les téléphones pliables semblent être une solution à la recherche d’un problème. Des changements apparemment mineurs, comme l’ajout d’un port S Pen, pourraient grandement contribuer à définir exactement à qui et à quoi sert le Fold. C’est particulièrement vrai depuis que Samsung lance le Z Fold en tant qu’appareil axé sur la productivitécomme en témoignent de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d’utiliser la moitié inférieure du téléphone comme un mini trackpad lorsqu’il est plié à moitié.

James Martin/Crumpe



Le rapport d’Elec ne dit pas carrément que le Z Fold 5 aura un emplacement pour S Pen, mais suggère qu’il est fortement envisagé. Samsung aurait cité l’introduction d’un étui S Pen comme un défi clé qui doit être surmonté pour rendre les téléphones pliables plus populaires, tout en rendant le téléphone plus léger et en minimisant le pli de l’écran. Samsung n’a pas répondu à une demande de commentaire sur le rapport de The Elec.

Le Galaxy Z Fold 4 et le Z Fold 3 sont tous deux compatibles avec le S Pen, mais le stylet doit être acheté séparément et il n’y a pas de mécanisme pour le fixer à l’appareil. L’intégration du S Pen présente probablement un défi car cela ajouterait plus d’épaisseur à un appareil qui est déjà plus gros que le téléphone moyen lorsqu’il est fermé. Mais dans son examenPatrick Holland de CNET a déclaré qu’il souhaitait que le stylet puisse au moins coller magnétiquement au Z Fold 4 comme le fait le crayon d’Apple avec l’iPad.

C’est une énigme que j’espère que Samsung résoudra sur le Z Fold 5, comme le suggère The Elec, et pas seulement pour des raisons de commodité. La Galaxy Note a fait ses débuts en 2011 et préparez le terrain pour les téléphones à grand écran d’aujourd’hui dans nos poches, et Samsung a des ambitions similaires pour sa gamme de pliables.

“Il y a à peine trois ans, cette catégorie n’existait même pas”, a déclaré TM Roh, président et responsable de l’activité d’expérience mobile de Samsung, lors du discours d’ouverture de la société en août avant d’annoncer le Galaxy Z Fold 4 et Retourner 4. “Maintenant, nous le menons dans le courant dominant.”

Une expérience S Pen plus transparente pourrait l’aider à y parvenir, ce qui est important étant donné que les téléphones pliables ne devraient représenter que 1,1% des expéditions mondiales de smartphones en 2022, selon le Société internationale de données.

Même sans S Pen entièrement intégré, le Galaxy Z Fold commence de plus en plus à ressembler à la nouvelle incarnation du Galaxy Note. Le Galaxy Note n’a jamais été conçu pour tout le monde ; c’est à cela que sert la gamme Galaxy S. Au lieu de cela, Samsung a positionné la note comme une option pour ceux qui sont prêts à payer un prix plus élevé pour des extras que vous ne pouvez pas obtenir sur la plupart des autres téléphones, comme un écran plus grand, le dernier processeur et la possibilité de prendre des notes manuscrites.

L’histoire du Galaxy Z Fold est similaire : il est proposé à un prix élevé, mais fait quelque chose que peu d’autres téléphones peuvent faire. Dans un sens, les deux téléphones représentent la tentative de Samsung de mélanger l’expérience du smartphone et de la tablette. Le Galaxy Note était parfois qualifié de “phablet” dans les années qui ont suivi son lancement en 2011 car il avait un écran de 5,3 pouces anormalement grand pour un smartphone à l’époque. Le Galaxy Z Fold est une version plus moderne de la même idée.

Le Galaxy Note a réussi en partie parce qu’il est arrivé au bon moment. Alors que les smartphones devenaient omniprésents et que l’économie des applications explosait, nous avons commencé à compter sur les téléphones pour tout, de la lecture des actualités aux jeux, en passant par le paiement des factures et la prise d’un taxi. Il semble logique que les gens recherchaient des écrans plus grands alors qu’ils ont commencé à passer plus de temps sur leurs téléphones. Le Galaxy Note a finalement ouvert la voie à la direction que les smartphones haut de gamme de Samsung ont finalement prise, comme en témoigne le fait qu’il a été absorbé par la gamme Galaxy S.

Angela Lang/Crumpe



Samsung s’attend certainement à ce que sa gamme Z comble le vide laissé par le Note. L’entreprise a même dit lors de son appel aux résultats du deuxième trimestre qu’il veut que les ventes de pliables dépassent celles de sa série Galaxy Note.

Même si le Galaxy Z Fold a quatre générations, il n’est pas clair si Samsung conservera la même approche à long terme pour ses téléphones pliables en forme de livre. L’entreprise a présenté nouveaux concepts au CES 2022, suggérant que Samsung a de nombreuses idées sur la destination future des téléphones pliables. “C’est tout ce que tu as vu [at CES] et plus encore », a déclaré TM Roh de Samsung à CNET en août, interrogé sur les prochains modèles pliables.

Mais se diriger vers l’avenir que Samsung envisage commence finalement par affiner les pliables d’aujourd’hui. Et pour l’instant, cela signifie apporter des améliorations au Z Fold et au Z Flip – aussi petits qu’ils puissent paraître – qui donnent à ces appareils un objectif plus intentionnel.