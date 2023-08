Le Galaxy Z Fold 5 de Samsung n’a toujours pas de stockage S Pen : voici pourquoi

Le dernier téléphone pliable de style livre de Samsung, le Galaxy Z Fold 5, a fait la une des journaux pour son design plus fin, qui comprend une charnière qui permet au téléphone de se plier complètement à plat. Mais son accessoire phare, le Galaxy Z Fold 5 S édition Pen Folda également perdu du poids.

Lors d’une table ronde de presse à laquelle j’ai assisté à Séoul, en Corée du Sud, Samsung a déclaré que le rayon du stylet était passé de 7,4 mm à 4,35 mm, soit presque la même taille que le S Pen du Galaxy S23 Ultra. C’est 41 % plus fin que l’an dernier Édition S Pen Fold. Samsung a déclaré qu’il y était parvenu grâce à une poussée interne pour déterminer « si ou quand » il pourrait intégrer son S Pen dans un téléphone Galaxy Fold.

Pourtant, Samsung a déclaré qu’il étudiait s’il pouvait créer un stylet encore plus fin que le nouveau S Pen Fold Edition pour un certain nombre de raisons, notamment pour trouver un moyen d’insérer l’accessoire dans une fente à l’intérieur du pliable lui-même.

Le Galaxy Z Fold 5 de Samsung commence à 1 800 $. Rich Peterson / Crumpe

« Nous allons également l’examiner, mais pas seulement du point de vue de la technologie, mais du point de vue de l’expérience utilisateur », a déclaré jeudi Won-Joon Choi, responsable de Samsung R&D Office Mobile Experience Business lors de la table ronde de presse. « Parce que lorsque vous écrivez, vous avez besoin de vous sentir comme si vous écriviez avec un stylo. S’il [the S Pen] devient trop mince, ce sentiment n’est peut-être pas souhaitable. »

Bien que la prise en charge de Samsung pour le S Pen remonte à 2011 avec le Galaxy Note original, a déclaré Choi, la conception d’un stylet pour un téléphone pliable pose un autre ensemble de défis, notamment la recherche de nouveaux matériaux de pointe qui n’endommagent pas non plus l’écran flexible du pliable. comme éviter les interférences magnétiques du téléphone.

Choi a également souligné comment la création du S Pen présente des considérations uniques par rapport à la conception d’un téléphone pliable. Pour qu’un téléphone pliable prenne son envol dans le grand public, Samsung estime que la portabilité est l’une des trois conditions préalables qu’il doit remplir. Mais avec le S Pen, la portabilité pourrait se faire au détriment de la convivialité, puisque le stylet de Samsung a été conçu pour offrir l’expérience d’écrire avec un vrai stylo.

S Pen n’a pas (encore) de maison

Lorsque le Galaxy Z Fold 3 a fait ses débuts avec la prise en charge du stylet en 2021, il a élevé la perception de la gamme Fold d’un concept expérimental à un téléphone axé sur la productivité. Cependant, il a toujours été repoussé car le Z Fold 3 nécessite un S Pen pour profiter pleinement du téléphone à 1800 $. Mais ce n’était pas inclus dans la boîte. Il fallait l’acheter séparément. Un autre inconvénient était que le Z Fold 3 n’avait aucun moyen de stocker le S Pen : vous deviez acheter un étui spécial de Samsung pour le loger.

Avance rapide jusqu’en 2023, et le S Pen n’a toujours pas de maison. Bien que le nouveau Galaxy Z Fold 5 soit plus fin que les modèles Fold précédents, il n’y a toujours pas de moyen intégré de stocker le S Pen comme le Galaxy S23 Ultra. La solution actuelle de Samsung est la 100 $ Étui pour stylet S Slim pour Galaxy Z Fold 5ce qui vous permet de verrouiller le stylet sur la moitié arrière.

L’un des obstacles que Choi a mis en évidence lors de la table ronde était la nécessité d’apaiser les désirs contradictoires des gens quant à l’avenir du design Z Fold. Un camp veut un téléphone pliable de style livre encore plus mince, a-t-il dit, mais une telle conception obligerait Samsung à créer un S Pen encore plus mince à intégrer. Ensuite, il y a des gens qui veulent que le prochain Z Fold soit plus épais, ce qui lui permettra d’intégrer le S Pen. Un pliable plus épais rendrait le téléphone moins portable, ce qui est l’une des philosophies de conception de base de Samsung pour la catégorie. Il y a aussi un groupe de personnes qui veulent un téléphone plus fin ainsi que la possibilité d’intégrer le S Pen dans l’appareil.

« Quel facteur de forme et quelles expériences allons-nous proposer à nos clients pour répondre aux différents besoins ? Quel est le bon équilibre ? Ce sont les domaines dans lesquels nous devons décider avec soin de la voie à suivre. » dit Choï.