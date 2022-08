Le Galaxy Z Fold 4 à 1 800 $ de Samsung semble hors de portée – et c’est le point

Lors de son événement Unpacked mercredi, Samsung a dévoilé son nouveau téléphone phare Galaxy Z Fold 4, qui apportait un meilleur logiciel multitâche, un design plus fin et un corps plus durable. Mais une chose qui reste inchangée est le prix époustouflant de 1 800 $ – un montant que peu de consommateurs peuvent supporter. Mais cette exclusivité est exactement la raison pour laquelle le Fold 4 existe.

Il peut sembler déconcertant de maintenir le Z Fold 4 à environ deux fois le prix des autres téléphones haut de gamme alors que Samsung souhaite que les pliables deviennent plus courants, comme l’a déclaré le PDG TM Roh lors de Unpacked. J’ai fait valoir que les baisses de prix seraient le meilleur moyen Samsung pourrait combattre Apple cette saison des fêtes. Avec Samsung qui maintient le prix du Z Fold 4, il est clair que la société se contente de le garder un appareil de niche disponible uniquement pour les passionnés de technologie aux poches profondes.

Le Z Fold 4 se trouve au sommet d’une strate dans laquelle il n’a pas de véritables rivaux. C’est essentiellement une Ferrari parmi Mercedes et BMW. Créer ce niveau d’exclusivité est tout à fait essentiel, offrant à Samsung un produit passionnant et ambitieux qui génère du buzz et de l’intérêt pour toute la gamme. Réduire de quelques centaines de dollars son prix ne fera aucune différence, a déclaré Nabila Popal, directrice de la recherche chez IDC.

Garder le Z Fold 4 à 1 800 $ est “la bonne décision, à mon avis, même si cela ne sera pas abordable pour les masses”, a déclaré Popal.

Cette dynamique, qui va à l’encontre de l’idée qu’un pliable à bas prix peut stimuler l’intérêt pour la catégorie, est l’une des difficultés auxquelles toute cette zone est confrontée. Les pliables occupent une niche passionnante de l’industrie du téléphone, qui a vu un défilé sans fin de dalles de métal et de verre terne depuis plus d’une décennie. Mais le prix élevé les empêche de vraiment éclater.

La seule réponse est de développer lentement le marché et l’intérêt grâce à une combinaison d’options passionnantes, mais moins accessibles, comme le Z Fold 4 et le Z Flip 4 à 1 000 $, relativement abordable.

Samsung espère que la conception dynamique du Z Fold 4 – qui est toujours impressionnante en personne – donnera à l’entreprise une longueur d’avance sur le propre événement d’Apple le mois prochain et suscitera de l’enthousiasme pour les pliables en général.

Samsung compte sur la série Z Flip pour vendre le ambiance de pliables, des téléphones transitionnels qui changent de forme. Et Samsung a du travail à faire, car ils sont encore rares dans la nature, la société de recherche IDC estimant qu’un peu plus de 7 millions de pliables ont été expédiés en 2021, contre 1,3 milliard de smartphones vendus l’année dernière.

Du point de vue du marché, le petit volume que le Z Fold 4 pourrait obtenir pourrait aider Samsung à récupérer une partie de la part mondiale des téléphones haut de gamme, car Apple vend sept sur 10 Téléphones haut de gamme de 800 $ et plus dans le monde.

Capture d’écran par CNET



Pas de baisse de prix alors que les pièces sont chères

Bien que des baisses de prix aideraient Samsung à rendre ses téléphones pliables plus courants, la société n’a peut-être pas d’autre choix que de maintenir ses prix statiques. Contrairement aux produits vraiment grand public, comme la série Galaxy S de Samsung, qui ont des écrans plats et des composants utilisés dans de nombreux autres smartphones, le petit volume de pliables vendus chaque année a des pièces spécialisées.

“Cela signifie que les composants très spécialisés requis … ne sont toujours produits qu’en petites quantités et sont donc probablement encore très chers”, a déclaré Bob O’Donnell, analyste chez Technalysis Research.

Cela conduit à un problème de poule et d’œuf qui affecte chaque appareil spécialisé : les pièces ne peuvent pas être moins chères tant qu’elles ne sont pas fabriquées à grande échelle, et il est inutile de les fabriquer à grande échelle alors que les consommateurs achètent trop peu d’appareils coûteux en utilisant ces les pièces. C’est la raison pour laquelle si peu de fabricants de téléphones fabriquent des téléphones pliables, y compris Apple, a déclaré O’Donnell.

“Nous ne pouvons pas vraiment ignorer le fait que la chaîne d’approvisionnement n’est pas vraiment prête pour un produit de niveau Apple, et c’est en partie la raison pour laquelle Apple n’a pas [made a foldable] soit”, a déclaré O’Donnell.

Samsung divise la différence avec le Z Flip 4, un clapet pliable qui a la moitié de l’encombrement d’un smartphone “plat” lorsqu’il est fermé, mais se déplie pour afficher un écran intérieur aussi grand que l’écran de n’importe quel téléphone ordinaire. Samsung considère le Z Flip 4 comme un “dispositif d’entrée” qui transforme les acheteurs audacieux en condamnés à perpétuité pliables, une rampe d’accès permettant aux consommateurs de passer éventuellement à la gamme Z Fold plus grande et plus chère.

Samsung affirme que le Z Flip est la série la plus vendue, représentant 70 % des pliables expédiés par la société, mais les deux appareils répondent à des données démographiques différentes. Le Z Flip est élégant mais finalement juste une version rétractable d’un smartphone « plat » typique, pas une édition junior des appareils Z Fold améliorant la productivité qui se déplient en écrans de la taille d’une tablette.

De plus en plus de pliables sont vendus chaque année, et IDC prévoit que les expéditions atteindront 25 millions de pliables en 2025. Il est difficile de prévoir si ce volume est suffisant pour permettre des pliables moins chers. Samsung a au moins fait preuve de créativité en proposant des pliables avec plus de valeur.

Capture d’écran par CNET



Des pliables moins chers grâce aux échanges et aux accords avec les transporteurs

L’industrie s’efforce de faire des pliables une chose. Vous pouvez obtenir un Galaxy Z Fold 4 pour moins de 1 800 $ grâce aux généreuses valeurs de reprise de Samsung et à diverses offres de transporteurs. Samsung conserve son prix d’élite, les opérateurs obtiennent plus de clients connectés à leurs services et les clients mettent la main sur la prochaine évolution des téléphones.

Les offres d’échange de Samsung réduisent de 1 000 $ le prix catalogue d’un Z Fold 4 si vous envoyez votre ancien Z Fold 3, Z Fold 2 ou le Galaxy S22 Ultra de cette année. Mais les valeurs d’échange sont encore assez généreuses pour le Z Fold d’origine ou d’autres téléphones Samsung phares de ces dernières années. Les téléphones les plus chers d’Apple ont également une valeur d’échange décente, mais vous n’obtiendrez presque rien pour les téléphones de Google, Motorola, LG ou OnePlus.

Les transporteurs peuvent également vous faire économiser de l’argent sur le Z Fold 4, Verizon, AT&T et T-Mobile proposant diverses offres d’échange pour réduire le prix jusqu’à 1 000 $. Verizon offre également 800 $ de réduction sur un deuxième Z Fold 4 après l’achat d’un premier, si votre ménage a besoin de deux pliables.

L’autre option est d’attendre le Black Friday ou la saison des fêtes, lorsque Samsung pourrait introduire de nouvelles offres pour réduire ses pliables.

Ne retenez pas votre souffle pour que Samsung remette son appareil mobile le plus haut de gamme. Contrairement au Z Flip 3, qui a obtenu une baisse de prix de 150 $ une fois que son successeur a été révélé cette semaine, le Z Fold 3 a le même prix de 1 800 $ sur le site Web de Samsung qu’il avait lors de son lancement il y a un an. Avec des prix élevés des pièces, des années de R&D à récupérer et un manque de concurrence, il n’y a pas beaucoup de pression pour que Samsung baisse ses prix.

Samsung est “en tête dans cet espace pour le moment et peut se permettre de facturer une prime avant que d’autres joueurs Android ne se lancent dans cet espace, et peut-être même Apple dans quelques années”, a déclaré Popal.