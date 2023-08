Le Galaxy Z Flip5 bat le Razr 40 Ultra lors du test de pliage et dépasse les affirmations officielles de Samsung

Quelques jours plus tard et après plus de 400 000 plis, le Great Folding Test Vol. II est enfin terminé. Chaîne Youtube Mrkeybrd a montré un livestream de plusieurs jours au cours duquel le Samsung Galaxy Z Flip5 a affronté le Motorola Razr 40 Ultra (alias Razr +).

Le Galaxy Z Flip5 était le dernier téléphone debout, après un nombre impressionnant de 401 156 plis. Il y a eu quelques problèmes en cours de route, à mi-chemin (plis 223K), la charnière a perdu sa capacité à maintenir des angles à moitié fermés. Pourtant, le téléphone a continué à avancer jusqu’à la barre des 400K.

Le décompte final: Galaxy Z Flip5 mort après 401 156 plis, le Razr 40 Ultra après seulement 126 367 plis

Samsung n’annonce officiellement que 200 000 plis, ce qui est vérifié à l’aide de machines. La société met les choses en perspective comme ceci – 200 000 plis, c’est 100 plis par jour pendant 5 ans. D’ailleurs, Mrkeybrd explique que faire le test à la main est plus difficile sur le téléphone car les humains ne sont pas aussi précis que les robots, les robots qui plient soigneusement le téléphone avec un alignement parfait et même une force.

À titre de comparaison, le Moto Razr 40 Ultra a échoué bien plus tôt – il est mort à seulement 126 266 cycles. Il a commencé à développer des problèmes encore plus tôt, après environ 44 000 plis. Ceci malgré le fait que Motorola affirme que la charnière Razr est conçue pour 400 000 plis, soit le double de ce que prétend Samsung (mais seul le Samsung y est réellement parvenu).

Soit dit en passant, cette même chaîne a publié la vidéo suivante sur l’échec du Razr – pourquoi ils pensent qu’il a échoué et comment vous pouvez essayer d’éviter que la même chose n’arrive à votre Razr 40 Ultra. Et cela souligne également le fait que « les humains cassent les choses plus rapidement ».

