Le Galaxy Z Flip3 coûtera 200 $ moins cher que son prédécesseur, selon une autre fuite

Nous avons déjà entendu dire que les smartphones pliables de Samsung de cette année seront un peu moins chers que les modèles sortants et que de plus en plus de preuves s’accumulent. Un tweet avec un pronostiqueur @FrontTron prétend avoir le prix exact du Flip3.

Selon lui, le Galaxy Z Flip3 se vendra 1 249 $, soit environ 200 $ de moins que son prédécesseur lors de son lancement. Le rapport indique explicitement qu’il s’agit de la variante de mémoire 8 Go/256 Go, mais d’après la version précédente, il n’y aurait peut-être pas d’autres options de toute façon.

200 $ est une baisse de prix solide et même si ce n’est pas tout à fait la baisse de 20 % selon les rumeurs, c’est un spectacle bienvenu dans un marché de prix en constante augmentation. Il est important de noter que le tweet se termine par un emoji salé suggérant que nous devrions prendre cette information avec un grain de sel, alors n’espérez pas trop haut pour l’instant.

La source