Le Galaxy Z Flip 4 ne coûte que 99 $ en échange incontournable

Le nouveau smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip 4 est en pré-commande et grâce à cette offre incroyable, vous pouvez en acheter un pour seulement 99 $ pour une durée limitée.

Considérant que le Z Flip 4 se vend 1059,98 $ dans le modèle 256 Go, c’est l’une des économies les plus scandaleuses que nous ayons jamais vues. Cela inclut non seulement une couverture en silicone gratuite avec anneau dans un choix de couleurs d’une valeur de 39,99 $, mais une mise à niveau gratuite de 60 $ vers la capacité de stockage de 256 Go.

Au total, vous obtenez 1 099,98 $ de kit pour seulement 99,99 $ou 139,99 $ si vous voulez une édition sur mesure plutôt que l’un des coloris habituels.

Bien sûr, ce n’est pas seulement une erreur de code promotionnel, vous devrez donc échanger un ancien téléphone pour obtenir cette offre, mais grâce à un crédit d’échange amélioré, vous pouvez obtenir un montant ridicule de 900 $ pour votre téléphone actuel.

Achetez le Galaxy Z Flip 4 pour 99 $

Vous aurez besoin d’un Galaxy Z Flip 3 (256 Go) ou d’un Galaxy 22 Ultra en bon état pour ce haut niveau de crédit, mais c’est une offre incroyable si vous souhaitez passer du Z Flip 3 à cette nouvelle génération.

Un bon état signifie que le téléphone doit respecter les conditions suivantes :

L’appareil s’allume et démarre normalement

Le port de charge prend en charge la charge et le transfert de données

Tous les verrous logiciels sont désactivés, les comptes sont supprimés et l’appareil est réinitialisé aux paramètres d’usine

L’appareil photo fonctionne et les objectifs ne sont pas endommagés

L’écran et le corps (avant et arrière) sont exempts de fissures

L’appareil n’est pas sur une liste interdite

Même si vous ne possédez pas ces deux modèles, d’autres offres de crédit d’échange améliorées sont disponibles, telles que 750 $ pour le S22 + 5G ou 700 $ pour un Z Flip 3, S21 Ultra ou S21 FE de 128 Go. Même si vous avez un Galaxy A10e fissuré, par exemple, un crédit de 300 $ est toujours proposé.

Vous devrez être rapide car le crédit d’échange amélioré et les avantages supplémentaires se terminent le 25 août.

Vous avez un œil sur le Galaxy Z Fold 4 ? Eh bien, vous pouvez obtenir encore plus sur votre échange à 1 000 $ pour le Z Flip 3 ou le S22 Ultra. Il existe également une mise à niveau gratuite de 120 $ vers le modèle 256 Go et une couverture autonome.

Vous pourriez obtenir 2 009,98 $ d’équipement Samsung pour seulement 799,99 $. Encore une fois, assurez-vous de passer votre commande avec reprise avant le 25 août, date à laquelle la transaction se termine.

Achetez le Galaxy Z Fold 4 pour 799 $

Nous recherchons également tous les meilleurs endroits pour précommander le Z Flip 4 et le Z Fold 4.