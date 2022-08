Le Galaxy Z Flip 4 de Samsung obtient de nouvelles astuces logicielles, une batterie plus grande

Que ce passe-t-il Samsung vient d’annoncer le Galaxy Z Flip 4, la dernière itération de son téléphone à clapet pliable. Pourquoi est-ce important Les téléphones pliables sont largement disponibles depuis environ trois ans, mais ils ne représentent encore qu’une fraction du marché des smartphones. Le Z Flip 4 et le Fold 4 sont la tentative de Samsung de changer cela. Et après Samsung lancera le Galaxy Z Flip 4 le 26 août, à partir de 1 000 $.

Samsung a annoncé mercredi le Galaxy Z Flip 4 lors de sa Événement déballé dans le cadre de son dernier effort de vulgarisation téléphones pliables. Le Z Flip 4 dispose d’un nouveau logiciel qui tire parti de sa conception pliable, d’appareils photo améliorés avec une meilleure photographie en basse lumière et une batterie plus grande. Il sera mis en vente le 26 août et commencera à 1 000 $ (999 £, 1 499 AU $).

La Galaxy Z Flip s’est avéré être le pliable le plus populaire pourtant selon les estimations des études de marché. Mais dans l’industrie, les prix élevés, les appareils photo et la durée de vie de la batterie inférieurs à ceux des téléphones standard et le manque de fonctionnalités attrayantes ont entravé l’attrait général des pliables. Avec le Galaxy Z Flip 4, Samsung répond à certaines de ces préoccupations, mais pas à toutes. Plus important encore, il progresse également dans la compréhension du public des appareils pliables comme le Z Flip.



Samsung essaie de prouver qu’il y a plus à l’attrait du Z Flip 4 au-delà de sa compacité. C’est pourquoi il se penche sur le mode Flex – la fonctionnalité qui divise les applications entre les parties supérieure et inférieure de l’écran lorsqu’elle est pliée à mi-chemin. Désormais, vous pourrez utiliser la moitié inférieure de l’écran comme trackpad pour naviguer dans la partie supérieure de l’écran – une mise à jour qui devrait faciliter la manipulation des applications en mode Flex.

Cette fonctionnalité est nouvelle pour le Galaxy Z Flip 4 et le Z Fold 4, bien que Samsung ait déclaré qu’il évaluerait également son intégration aux anciens pliables. Pendant le peu de temps que j’ai passé avec le Z Flip 4, cela a semblé fonctionner assez facilement après avoir activé la fonction dans le menu des paramètres.

L’écran de couverture du Z Flip 4 reçoit également quelques nouveaux ajouts. Vous pourrez envoyer des réponses rapides à des messages texte, passer des appels téléphoniques et prendre des photos en mode portrait à partir de l’écran extérieur.

Lisa Eadicicco / Crumpe



Prises ensemble, ces mises à niveau sont un pas dans la bonne direction pour le Z Flip 4. Il n’est pas clair si l’extension du mode Flex et les fonctionnalités supplémentaires de l’écran de couverture seront suffisantes pour convertir ceux qui ne sont pas déjà intéressés par les téléphones pliables. Mais cela montre que Samsung accorde une plus grande attention au logiciel en plus du matériel, ce qui est crucial pour prouver la promesse derrière les téléphones pliables.

Sinon, le Z Flip 4 reçoit une poignée de mises à jour de routine que vous vous attendez à voir dans n’importe quel nouveau smartphone – pliable ou non. Il fonctionnera Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm processeur, une version légèrement améliorée de la puce qui alimente le Galaxie S22 s’aligner. Bien que la résolution de la caméra principale soit la même que dans le Retournement Z 3 (objectifs larges et ultra larges de 12 mégapixels), le Z Flip 4 hérite de la La photographie nocturne améliorée du Galaxy S22. Cela signifie qu’il aura un objectif large plus lumineux et une taille de pixel plus grande en plus de la prise en charge des photos en mode portrait dans l’obscurité. La taille de la batterie du Z Flip 4 est également augmentée à 3 700 mAh par rapport à la batterie de 3 300 mAh de son prédécesseur.

Ce sont tous des changements bienvenus qui réduisent les compromis que vous devez faire lorsque vous choisissez entre le Z Flip et les téléphones Galaxy S non pliables de Samsung. La durée de vie de la batterie du Z Flip 3 précédent était décevante, et le système de caméra ressemblait à “l’équivalent des caméras que vous trouveriez sur un téléphone à 700 $”, comme l’a dit mon collègue Patrick Holland.

Le design du Z Flip n’a pas beaucoup changé, à part quelques améliorations. La charnière est légèrement plus petite et a maintenant une finition plus brillante que le Z Flip 3. L’écran intérieur du Z Flip 4 est 45 % plus durable tandis que l’extérieur est recouvert de Gorilla Glass Victus Plus de Corning. Les options de couleur incluent le nouveau violet bora, que Samsung vient d’être présenté pour le Galaxy S22 avec de l’or rose, du bleu et du graphite. Ces différences ne sont pas immédiatement perceptibles lorsque vous prenez l’appareil, mais vous pouvez les voir en regardant côte à côte les Z Flip 3 et Z Flip 4.

Lisa Eadicicco / Crumpe



Le prix de 1 000 $ du Z Flip 4 est encore probablement trop élevé pour de nombreuses personnes, d’autant plus qu’il existe sur le marché de nombreux téléphones standard convaincants qui coûtent des centaines de dollars de moins. Avec quelques nouvelles améliorations logicielles et des mises à niveau de routine de l’appareil photo, du processeur et de la batterie, le Galaxy Z Flip 4 ne semble pas être une mise à niveau monumentale.

Mais cela représente toujours un tournant pour les pliables de Samsung. Samsung a dépassé le simple fait de faire fonctionner les applications en douceur sur des écrans pliables. Il essaie enfin de trouver de nouvelles façons d’interagir avec des applications que vous ne pourriez pas obtenir avec un téléphone non pliable.