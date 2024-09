Le Galaxy XCover 5 reçoit la mise à jour One UI 6.1

Samsung a déployé la mise à jour One UI 6.1.1 au cours des dernières semaines, et on pourrait penser que la société n’a migré vers One UI 6.1.1 qu’après avoir rendu One UI 6.1 disponible sur tous les appareils éligibles. Eh bien, vous auriez tort : Samsung vient de publier la mise à jour One UI 6.1 pour le Galaxy XCover 5.

Le XCover 5 était également en retard à la fête d’Android 14 et One UI 6.0 : le téléphone robuste a reçu la mise à jour Android 14 après Samsung avait déjà publié One UI 6.1 pour plusieurs appareils. Il n’est donc pas surprenant que One UI 6.1 fasse également son apparition avec du retard.

La mise à jour One UI 6.1 du Galaxy XCover 5 a fait ses débuts en Corée, où elle est déployée avec le numéro de build G525NKXUAEXI1Il faudra peut-être quelques semaines pour que la mise à jour apparaisse sur d’autres marchés, du moins si l’on se base sur le temps qu’il a fallu à One UI 6.0 pour atteindre le téléphone dans certains pays après la sortie initiale.

One UI 6.1 sera probablement la dernière mise à jour de fonctionnalités du Galaxy XCover 5, à moins que Samsung ne décide d’apporter certaines fonctionnalités de One UI 6.1.1 aux appareils milieu de gamme. Cependant, nous nous attendons à ce que les appareils Galaxy milieu de gamme passent directement de One UI 6.1 à One UI 7.0.

Pour télécharger la mise à jour, les utilisateurs de Galaxy XCover 5 peuvent ouvrir l’application Paramètres sur leur téléphone, accéder à Mise à jour du logicielet appuyez sur Télécharger et installer.

Merci pour le conseil, 정성현 !