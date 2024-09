Le Galaxy Smart Ring et le Galaxy S24 FE arrivent au Canada le mois prochain

Le Samsung Galaxy Ring que la société a lancé lors de son événement Unpacked plus tôt cette année est officiellement disponible au Canada. Outre le portable, Samsung a également annoncé le smartphone le plus abordable de sa nouvelle gamme Galaxy S24, le Samsung Galaxy S24 FE.

Conçu pour apporter des expériences d’IA à un téléphone « économique », le Samsung Galaxy S24 FE est alimenté par le moteur ProVisual basé sur l’IA et dispose des fonctionnalités Photo Assist de Galaxy AI. Équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, il dispose également d’une batterie longue durée de 4 700 mAh et d’un chipset Exynos série 2400.

Le téléphone est livré avec un appareil photo à objectif large de 50 MP et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x, tous deux pris en charge par la stabilisation optique de l’image (OIS), ainsi qu’un objectif ultra-large de 12 MP et une caméra selfie de 10 MP. Avec le moteur ProVisual Engine, le téléphone exploite des algorithmes d’IA avancés pour fournir des détails et des textures dans les photos. La nightographie avec traitement du signal d’image AI (ISP), quant à elle, contribue à améliorer les performances en basse lumière pour les portraits de nuit.

Le capteur de pixels adaptatif 50MP de la caméra large permet des performances de qualité optique à des niveaux de zoom de 2x, en plus du zoom optique 3x. AI Zoom améliore également la qualité de l’image à des distances entre les longueurs de zoom numérique. Le moteur Object-Aware reconnaît les scènes et optimise les couleurs en Super High Dynamic Range (HDR), fournissant des photos et des vidéos éclatantes et réalistes, explique Samsung.

Pour l’édition, Photo Assist, disponible sur les appareils Galaxy S24, est également disponible dans le modèle S24 FE moins cher. Utilisez des fonctionnalités telles que Generative Edit pour déplacer des objets ou les supprimer complètement ; Portrait Studio pour transformer les selfies en différents styles, comme des dessins animés, des bandes dessinées, des aquarelles et des croquis ; Modifiez les suggestions pour supprimer les défauts tels que les reflets ; et ralenti instantané.

Selon Samsung, le chipset Exynos de la série 2400 permet de jouer, combiné à une chambre à vapeur 1x plus grande qui améliore le refroidissement pour maintenir des performances optimales pendant de longues périodes de jeu, ainsi qu’une durée de vie plus longue de la batterie, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un grand écran et des fonctionnalités Vision Booster. .

Vous pouvez profiter de la même expérience d’IA avec ce téléphone qu’avec d’autres appareils Galaxy S24, notamment Circle to Search, Interpreter, Live Translate, Chat Assist, Note Assist et Browsing Assist.

Le Samsung Galaxy S24 FE sera disponible à la commande à partir du 3 octobre 2024, dans les couleurs bleu, graphite, gris et menthe.

Quant au Samsung Galaxy Ring, il sera disponible à partir du même jour au prix de 550 $. Ceux qui souhaitent en acheter un peuvent visiter un Samsung Experience Store pour l’essayer à l’aide du kit de dimensionnement, ou vous pouvez commander le kit de dimensionnement en ligne pour l’essayer pendant 24 heures afin de choisir la bonne taille. Le Samsung Galaxy Ring utilise des capteurs pour suivre votre bien-être 24h/24 et 7j/7, avec les données intégrées à Samsung Health. Cela comprend une analyse détaillée du sommeil, un suivi du cycle, une surveillance de la température cutanée, de l’activité, etc.