Le Galaxy S25 Ultra est fin sur toute la ligne, iOS 18 est sorti, semaine 38 en revue

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est l’objet de toutes les attentions cette semaine. Nous avons appris qu’il sera plus fin que le Galaxy S24 Ultra avec 8,2 mm et qu’il aura également des bordures latérales plus fines – suffisamment pour surpasser le dernier iPhone 16 Pro Max d’Apple.

Nous avons également appris les capacités de la batterie de la série S25 – une unité de 4 900 mAh dans le S25+ correspond à son prédécesseur, le S25 aura la même unité de 4 000 mAh que son prédécesseur et, sans surprise, le S25 Ultra correspondra à l’unité de 5 000 mAh du S24 Ultra.

Selon Ice Universe, le Galaxy S25 aura une épaisseur de 7,2 mm, tandis que le Galaxy S25 Ultra mesurera 8,2 mm.



Les rumeurs affirment que les S25 et S25 Ultra ne seront pas livrés avec des mises à niveau de batterie.



Il pourrait enfin apporter une amélioration bien nécessaire dans le domaine où ses prédécesseurs ont le plus souffert.



Xiaomi a publié des rendus de presse officiels des Redmi Note 14 Pro et Pro+. La paire sera lancée en Chine la semaine prochaine. Les deux ont des écrans incurvés et des îlots à trois caméras – le Pro avec un design en verre dôme et le 14 avec quatre objectifs séparés (un pour le flash)

Apple a lancé iOS 18 au grand public. Il prend en charge un grand nombre d’iPhones, de l’iPhone XR aux 16 derniers modèles. iOS 18 apporte une multitude de fonctionnalités telles que la possibilité de modifier l’apparence de vos icônes, de les placer où vous le souhaitez sur l’écran d’accueil, et bien plus encore.

L’Infinix Zero 40 5G est officiel avec un écran OLED 144 Hz et un chipset Dimensity 8200. Il sera disponible en Inde à partir du 21 septembre via Flipkart dans les configurations 12 Go/256 Go et 12 Go/512 Go, au prix de 27 999 INR (335 $/300 €) et 30 999 INR (370 $/330 €), respectivement.

La mise à jour Android 15 sera disponible sur les appareils Pixel le 15 octobre. Google a toutefois laissé entendre qu’il était possible que la date soit modifiée. Android 15 sera disponible pour les appareils Pixel 6 et plus récents. Espérons qu’avec la sortie retardée (par rapport à AOSP), ce qui sortira sera entièrement cuit et dépourvu de problèmes flagrants.





