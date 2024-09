Le Galaxy S25 Ultra arrive en 2025 avec des spécifications 2024 : n’est-il pas temps de se débarrasser de cette fonctionnalité emblématique ?

Je me souviens encore du 22 mars 2024. C’est à ce moment-là que j’ai réellement fait le « mdr » : j’ai j’ai ri à haute voix – le Galaxy S24 Ultra m’a poussé à le faire. Mais ne vous méprenez pas, j’ai une haute opinion du S24 Ultra : il est doté d’un écran antireflet incroyable et d’un design agressif et appétissant. L’histoire qui m’a amusé est la suivante :

La prochaine fois que Samsung va me faire rire, c’est probablement en janvier 2025 : c’est à ce moment-là que devrait sortir le Galaxy S25 Ultra. Si les choses se passent comme elles se passent, je ne rirai pas de joie et de fierté. Bien au contraire. Pourquoi ? C’est pour cette raison :

Jusqu’à présent, les fuites autour du S25 Ultra ne manquent pas : certaines concernent son design, d’autres sa batterie et ses vitesses de charge, et certaines concernent son appareil photo. Bien qu’elles ne semblent pas très bonnes, du tout! – c’est la face avant de la batterie qui me fait vraiment grincer des dents.

La batterie est une blague à 5 000 mAh

Le Galaxy S24 Ultra est superbe à bien des égards, mais pas au niveau de la batterie. Cela doit changer ! | Crédit photo – PhoneArena

La dernière fois, j’ai parlé de la Galaxy S25 UltraEn ce qui concerne la batterie, j’ai mentionné comment le S25 Ultra allait être humilié par Honor… une fois de plus. Les rapports suggèrent que Samsung conservera la même capacité de batterie pour le Galaxy S25 Ultra comme il est utilisé pour le Galaxy S24 UltraLes documents de certification montrent que la batterie du S25 Ultra a une capacité nominale de 4 855 mAh, identique à celle de son prédécesseur. Cela pourrait donner de la crédibilité aux rumeurs selon lesquelles le Galaxy S25 Ultra aura un design plus fin. Si Samsung vise un flagship 2025 plus fin et plus épuré, il n’y avait peut-être pas assez de place pour installer une batterie plus grande.

La raison pour laquelle j’ai présenté Honor était à cause d’une bataille de comparaison astucieuse entre le S24 Ultra et le Magic 6 Pro de Honor : ils ont tous deux été mis au congélateur. Le Galaxy a perdu de manière spectaculaire face au champion de Honor !

Le test a été réalisé dans un congélateur réglé à -22°C (-7°F) et les deux appareils ont été initialement chargés à 59 %. Après 20 heures, le Galaxy S24 UltraLa batterie du Magic 6 Pro est tombée à 34 %, alors qu’il en restait 40 %. À 48 heures, la Galaxy S24 UltraLa batterie du Magic 6 Pro était complètement déchargée, mais il en restait encore 33 %. De manière impressionnante, le Magic 6 Pro a continué à fonctionner pendant cinq jours, conservant plus de 10 % de batterie.

Maintenant, je peux dire que le Galaxy S25 UltraLa batterie de ne sera pas humiliée uniquement par Honor, mais par de nombreux autres flagships – et même des modèles de milieu de gamme – en 2025.

Le successeur du OnePlus 12 pourrait être doté d’une batterie de grande capacité. | Crédit image – PhoneArena

Le OnePlus 13, par exemple, devrait arriver avec une batterie de 6 000 mAh (et une puce Snapdragon 8 Gen 4 sous le capot), donc une batterie de 5 000 mAh Galaxy S25 Ultra est OOA – obsolète à l’arrivée.

De plus, le Vivo Y300 Pro à 250 $ est équipé d’une batterie de 6 500 mAh dans un boîtier de 7,7 mm d’épaisseur. Bien sûr, celui-ci n’arrivera probablement pas aux États-Unis, mais alors ? Le Vivo Y300 Pro intègre un chipset Snapdragon 6 Gen 1 qui pourrait être moins efficace que le Snapdragon 8 Gen 4 attendu (sur le S25 Ultra), mais une différence de capacité de 1 500 mAh est difficile à négliger.

Sans parler de Xiaomi et de ses projets de développer une batterie de 7 500 mAh avec une charge rapide de 100 W – je suis sûr qu’ils y parviendront dans un avenir proche.

Quel est le remède ?

Bien que le S Pen du Galaxy Ultra soit pratique, je considère que la batterie est bien plus importante. | Crédit image – PhoneArena

Je dis qu’il faut abandonner le S Pen. Abandonnez-le et utilisez l’espace supplémentaire pour la batterie, si vous insistez tellement sur un téléphone plus fin, Samsung. Comme le prétendent les rumeurs à ce jour, le Galaxy S25 Ultra devrait réduire l’épaisseur de 8,6 mm de son prédécesseur à environ 8,4 mm.

Pour moi, une épaisseur de 0,2 mm n’est pas assez impressionnante, même si le véritable test se fait lorsque l’appareil est entre vos mains : il pourrait s’avérer être une belle mise à niveau par rapport au Galaxy S24 UltraJe préférerais de loin avoir un téléphone de 9 mm d’épaisseur avec une énorme batterie plutôt qu’un téléphone de 5 000 mAh avec une taille de guêpe, mais ce n’est que moi.

C’est pourquoi je préconise sans ironie que le S Pen soit retiré du téléphone lui-même et que la batterie puisse se développer. Il y a un cadeau bonus attaché à mon plan, vous savez.

Fini les odeurs carbonisées et désagréables !