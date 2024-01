Le Galaxy S24 Ultra surpasse l’iPhone 15 Pro Max en matière de référence de stockage avec des performances jusqu’à 75 % supérieures

Cela signifie que le Samsung Galaxy S24 Ultra peut offrir des performances environ 1,75 fois plus rapides lors des tests. La différence entre la vitesse d’écriture séquentielle n’est pas aussi élevée que la vitesse de lecture, mais elle reste notable. Plus précisément, le benchmark montre que le S24U peut offrir 1442,25 Mo/s, tandis que l’iPhone 15 Pro Max offre 1257,99 Mo/s.

L’histoire est à peu près la même pour le test de vitesse de transfert aléatoire 4K, où le Galaxy S24 Ultra a pris la tête avec des vitesses de lecture et d’écriture bien meilleures. De plus, le stockage UFS du produit phare de Samsung a une latence raisonnablement inférieure. Comme vous le savez peut-être, une latence de stockage plus faible signifie un accès plus rapide aux données. Vous pouvez consulter les numéros à partir de l’image ci-jointe.