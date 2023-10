Oui, nous parlons déjà du successeur du Galaxy S23 Ultraou ce qui sera sûrement le prochain grand smartphone phare de Samsung dans l’année à venir.

Samsung apportera probablement sa technologie ISOCELL Zoom Anyplace au Galaxy S24 Ultra. L’entreprise annoncé la nouvelle fonctionnalité de caméra dans un communiqué de presse officiel, bien qu’elle ait discuté de la technologie dans divers espaces au cours de la dernière année. Samsung n’a pas explicitement annoncé que ce capteur arriverait sur le Galaxy S24 Ultra, mais nous pouvons supposer en toute sécurité que c’est ainsi que la technologie fera son chemin.

L’ISOCELL Zoom Anyplace est une fonctionnalité d’appareil photo, pour être précis. Il fait partie du capteur d’image de 200 MP qui est devenu un incontournable de la série Ultra au cours des dernières générations. ISOCELL Zoom Anyplace verrouille essentiellement le suivi vidéo et photo sur un sujet en mouvement tout en conservant la clarté de la scène environnante. Samsung affirme que la fonctionnalité peut « capturer simultanément tout le champ de vision et les zones zoomées sur la vidéo ». Les vues plein écran et zoomées seront entièrement en haute résolution.

La capacité ISOCELL Zoom Anyplace – un nom accrocheur que vous avez là – est partiellement facilitée par les capacités Tetra pixel du capteur, qui ont été le point fort de la gamme Ultra de Samsung au cours des dernières générations. Malgré les zooms optiques améliorés d’Apple iPhone 15 Pro Max et celui de Google Pixel 8 Pro, le Galaxy S23 Ultra de Samsung reste suprême dans ses capacités avec son zoom jusqu’à 10x. Mais continuera-t-il à porter le flambeau dans la prochaine ère des smartphones ?

Le machine à rumeurs a suscité le doute, avec des allégations rapports des capacités de caméra réduites dans la prochaine version Ultra. À ce stade, tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre et voir.

Une autre fonctionnalité faisant partie du nouveau capteur d’image est l’IA Remosiac de bout en bout pour la capture d’images, qui, selon Samsung, réduira la latence des retouches finales d’image qu’il effectue dans le backend. La société affirme qu’elle devrait produire des photos avec des détails et des couleurs plus riches. Espérons que plus riche ne signifie pas un contraste et une saturation accrus, car ces deux éléments restent forts sur les algorithmes de l’appareil photo de Samsung.