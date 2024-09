Samsung élargit une fois de plus sa galaxie de produits. La société a annoncé un nouveau smartphone et deux nouvelles tablettes incluant son Galaxy AI. Dites bonjour au Galaxy S24 FE, à la Galaxy Tab S10+, à la Galaxy Tab S10 Ultra et à la Galaxy Watch FE LTE.

Apporter l’IA à des téléphones plus abordables

La série Galaxy FE de Samsung est destinée aux « fans » de l’entreprise. Les téléphones Galaxy de marque Fan Edition (FE) coûtent moins cher que leurs pairs Galaxy S, mais offrent toujours une expérience solide avec des designs attrayants et de bonnes performances au quotidien.

Le Galaxy S24 FE est le premier téléphone de milieu de gamme de Samsung à inclure Galaxy AI. Samsung affirme qu’il prend en charge Circle to Search, Interpreter, Live Translate, Chat Assist, Note Assist, Transcript Assist et Browsing Assist dès la sortie de la boîte.

(Crédit : Samsung)

Le S24 FE dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces, d’un processeur Exynos 2400 et d’une batterie de 4 700 mAh. Il comprend un appareil photo principal de 50 MP, un appareil photo ultra-large de 12 MP avec nightographie et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x. Les fonctionnalités photo incluent Galaxy AI Photo Assist, Generative Edit, Portrait Studio, Edit Suggestions et Instant Slow-mo.

Samsung vendra le Galaxy S24 FE en bleu, graphite, gris et menthe à partir de 649,99 $.

Une double dose de comprimés

Samsung affirme que la série Galaxy Tab S10 est la première tablette conçue pour gérer Galaxy AI. Les tablettes s’appuient toutes deux sur le processeur MediaTek Dimensity 9300+, l’un des plus puissants de MediaTek. Les tablettes offriront des fonctionnalités telles que Sketch to Image, Air Command avec IA lorsqu’elles sont utilisées avec le stylet S Pen, ainsi que Circle to Search, Handwriting Assist et Note Assist.

(Crédit : Samsung)

Au-delà de l’IA de base, Samsung affirme que les tablettes peuvent servir de « hub d’IA domestique » pour vous aider à gérer les appareils Samsung SmartThings, tels que les appareils connectés. Ils sont sécurisés avec Samsung Knox et peuvent s’appuyer sur des fonctionnalités d’IA pour les verrouiller davantage.

Le S10 Ultra dispose d’un écran de 14,6 pouces et le S10+ d’un écran de 12,4 pouces. Les deux sont des panneaux Dynamic AMOLED 2X de Samsung. Les autres fonctionnalités incluent des indices IP68 pour la protection contre la poussière et l’eau, 12 ou 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage, des systèmes à quatre haut-parleurs et des variantes Wi-Fi et 5G pour la connectivité.

Les tablettes seront vendues en Moonstone Grey et Platinum Silver. Le S10+ commence à 999 $ et le S10 Ultra à 1 199 $ pour les modèles de 256 Go.

Apporter le LTE à la Watch FE

Samsung a également annoncé une version compatible LTE de la Samsung Galaxy Watch FE. La nouvelle version de la montre commence à 249,99 $.

Les Samsung Galaxy S24 FE, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra et Galaxy Watch FE LTE seront tous disponibles à partir d’octobre. Les précommandes ouvrent aujourd’hui.

