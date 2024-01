Le Galaxy S24 est livré avec une application qui reproduit l’expérience « Find My » d’Apple

Résumé Samsung vise à concurrencer l’application Find My d’Apple en introduisant sa propre application préchargée appelée Samsung Find sur la série Galaxy S24, offrant une expérience de recherche de téléphone simplifiée.

L’application permet aux utilisateurs de suivre l’emplacement de leurs appareils Galaxy, y compris les SmartTags, sur le réseau SmartThings Find, mais avec un espace dédié.

L’application Find de Samsung comporte trois onglets pour les personnes, les appareils et les éléments, et offre des fonctionnalités telles que le partage de positions avec la famille et les amis et une fonction « notifier en cas d’oubli ».





Samsung et Google s’entendent relativement bien, même si les deux sociétés se font concurrence dans le domaine des smartphones. Tous les fabricants de smartphones Android doivent cependant lutter contre les iPhone et iOS d’Apple. Parfois, il semble que les leaders dans ce domaine soient à la traîne sur certaines fonctionnalités des iPhones, telles que l’application Find My qui permet de toujours savoir facilement où se trouvent vos appareils Apple compatibles iCloud. Samsung vise à changer totalement cette façon de penser avec sa nouvelle application préchargée sur la série de téléphones Galaxy S24.

Les Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra ont finalement été dévoilés la semaine dernière après des mois et des mois de spéculations cycliques sur la ligne. Bien que nous soyons un peu déçus par ce que la gamme a à offrir à première vue, les nouveaux modèles constituent encore une mise à niveau mineure par rapport à la série Galaxy S23 de l’année dernière.

Indépendamment des opinions initiales, les personnes qui souhaitent une expérience Find My plus simplifiée sur les smartphones Samsung sont stimulées par l’annonce qu’une nouvelle application appelée Samsung Find sera préchargée sur toute la série Galaxy S24, et sur toute personne qui passe à One UI. 6.1 sur les anciens appareils Galaxy pourront télécharger l’application depuis le Galaxy Store.

Bien que la recherche de téléphone existe depuis des années sur Android et que Samsung propose des fonctionnalités similaires dans son application SmartThings pour rechercher des téléphones et des tablettes, il est agréable de disposer d’un espace dédié pour rechercher tout votre équipement Galaxy. Google travaille depuis un certain temps déjà à l’amélioration des fonctionnalités de recherche d’Android, mais son offre actuelle vous permet uniquement de voir le dernier emplacement connu de votre appareil tant qu’il est allumé, par exemple (mais cela semble changer). Bien que les outils disponibles fassent très bien l’affaire, nombreux sont ceux qui réclament des expériences plus rationalisées sur Android et One UI. Find fait le travail pour Samsung.

Cette application sera essentiellement une adaptation de ce que fait la fonction de suivi de localisation de SmartThing Find. Il comportera trois onglets (Personnes, Appareils et Éléments). Vous pouvez partager votre position et celle de vos appareils avec votre famille et vos amis, et vous pouvez suivre les éléments dotés de balises intelligentes. Il y a d’autres choses intéressantes à propos de l’application, telles que la fonctionnalité « notifier en cas d’oubli », qui sera ajoutée d’ici le jour de son lancement et au-delà.

Nous sommes plus que ravis de cette évolution. Plus besoin de fouiller dans l’application SmartThings pour essayer de trouver votre téléphone : il peut désormais gérer simplement vos appareils IoT et vos automatisations. Le hub mis à jour fera des merveilles pour communiquer des données géolocalisées avec votre famille et vos amis ainsi qu’avec vous-même lorsque vous laissez des choses derrière vous. Apple a placé la barre plus haut pour tout le monde en ce qui concerne Find My, mais comme Samsung tente de reproduire le réseau d’Apple de la même manière, cela ne signifiera que de bonnes choses pour les consommateurs.