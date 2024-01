Le Galaxy S24 de Samsung peut supprimer ses propres filigranes AI destinés à montrer qu’une image est fausse

Le nouveau Samsung Galaxy S24 est à fond sur l’IA, à tel point que le fabricant de téléphones a fait grand cas de la façon dont son nouveau filigrane IA est censé dissuader les utilisateurs de diffuser en ligne des images modifiées par l’IA ou purement truquées. Le problème est que le S24 possède tellement de capacités d’IA qu’un simple outil de type Magic Eraser peut supprimer ce même filigrane sans problème.

À son Galaxie déballée Lors d’un événement mercredi dernier, Samsung a déclaré que toute image utilisant les capacités génératives de l’entreprise était accompagnée d’un filigrane. Celui-ci apparaît dans le coin inférieur gauche de chaque image sous la forme du logo Samsung « étincelle ».

Gizmodo a confirmé que l’outil d’effacement d’objets basé sur l’IA de Samsung (la fonctionnalité annoncée qui peut éliminer et remplacer les parties indésirables d’une photo) peut supprimer le filigrane censé indiquer si une image a été générée par l’IA. Cela a fonctionné sur le Galaxy S24 Ultra modèle de test, et quelques autres ont également noté l’oubli assez important visant à empêcher les fausses images de rendre Internet encore plus inhospitalier qu’il ne l’est déjà.

Mais cela devient encore plus confus. Lors des tests de Gizmodo, certaines images sur lesquelles nous avons utilisé l’outil d’effacement d’objet ne sont pas apparues avec un filigrane, tandis que d’autres, y compris un fond d’écran modifié par l’IA, l’ont fait. Chez Samsung réédition de l’enregistrement de sa conférence Unpacked, le filigrane apparaît une fois que M. Beast utilise l’outil d’effacement d’objet pour se débarrasser de sa grue de sa barre de chocolat géante (au goût horrible). Dans le texte trouvé au bas de ce même clip, Samsung a clairement indiqué qu’il n’assumait aucune responsabilité pour tout deepfake inexact.

« Generative Edit nécessite une connexion réseau et une connexion au compte Samsung. L’édition avec Generative Edit donne une photo redimensionnée jusqu’à 12MP. Un filigrane visible est superposé sur la sortie de l’image lors de l’enregistrement afin d’indiquer que l’image est générée par l’IA. L’exactitude et la fiabilité du résultat généré ne sont pas garanties.

Samsung n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo s’il était au courant de ces problèmes et s’il travaillait sur un correctif. L’outil d’effacement d’objet, tout comme Magic Eraser de Google avant lui, remplace les pixels des objets indésirables dans une image pour la fondre dans l’arrière-plan. La raison pour laquelle le système ne remplace pas simplement le même filigrane dans la nouvelle image reste floue.

Les grandes entreprises d’IA comme Adobe et même la Maison Blanche ont promu le filigrane comme moyen de faire face à l’afflux de deepfakes d’IA en ligne. Ces filigranes, y compris ceux de Samsung, introduisent également des métadonnées dans chaque image, indiquant que l’image a été modifiée. Cependant, éditer les métadonnées d’une image avec juste un peu de savoir-faire est très simple. Les images téléchargées sur des applications comme Instagram ne montreront aucune métadonnée aux utilisateurs feuilletant sans réfléchir leurs grammes.

Là encore, L’IA a prouvé depuis longtemps qu’elle était capable de supprimer les filigranes. Si Samsung résout le problème et rend les filigranes plus étanches, cela n’empêchera pas les utilisateurs de prendre la même photo dans d’autres applications similaires pour la supprimer. DeepMind de Google a déjà déclaré qu’il disposait d’un moyen de installer un filigrane plus permanent à l’intérieur même des pixels d’une image. DeepMind n’a donné aucun aperçu de la façon dont cela fonctionne ni des outils que les gens pourraient utiliser pour identifier ces images modifiées, mais la société a mentionné que la fonctionnalité ne fonctionnerait que sur les photos modifiées avec les propres outils de Google.

Pour le reste d’entre nous, il faudra se contenter de demi-mesures.