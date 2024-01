Le Galaxy S24 bénéficie d’un nouveau partage rapide avec partage à proximité par défaut

Google et Samsung ont annoncé au CES la semaine dernière que le partage à proximité et le partage rapide allaient fusionner, et que la nouvelle version est déjà prête à l’emploi sur la série Galaxy S24.

Le partage à proximité a été lancé il y a quelques années en tant que version Android d’AirDrop d’Apple, et cela a été un ajout très utile. Google a également récemment introduit le partage à proximité sur Windows.

Mais pendant ce temps, Samsung a eu sa propre version de cette idée dans « Quick Share », qui existait en réalité bien avant le partage à proximité. La semaine dernière, Google et Samsung ont annoncé que Quick Share et Near Share fusionneraient sous la meilleure marque de Samsung, Quick Share. Google a expliqué que les deux services fusionneraient avec une nouvelle icône bleue et une interface utilisateur remaniée qui a été présentée en avant-première sur Pixels au CES.

Nous avons maintenant mis la main sur le Galaxy S24 Ultra et, il s’avère que la fonctionnalité est prête à l’emploi.

Quick Share sur la série Galaxy S24 fonctionne immédiatement avec le partage à proximité de Google et est compatible de manière croisée avec l’ancien Quick Share et la nouvelle norme fusionnée. J’ai pu voir mon Galaxy S23 Ultra dans Quick Share ainsi que mon Pixel 8 Pro qui utilise le partage à proximité, et envoyer des fichiers aux deux. L’interface utilisateur de Samsung n’a pas vraiment changé beaucoup, mais vous pouvez voir dans les paramètres qu’il existe des options pour « Partager avec des appareils Galaxy » en utilisant votre compte Samsung, ainsi que « Partager avec des appareils non-Galaxy » en utilisant votre compte Google. .



























Notamment, cette configuration est probablement juste un pis-aller. Google a précédemment expliqué qu’une mise à jour de Quick Share via le Galaxy Store sur les appareils Samsung supprimerait l’ancienne version. après le nouveau fusionné avec Near Share est mis en ligne. On ne sait pas exactement quand cela se produira, mais Google a précédemment déclaré que le nouveau Quick Share commencerait à être déployé en février.

Bien sûr, la série Galaxy S24 n’est pas encore disponible dans les rayons des magasins. Les trois nouvelles versions sont disponibles en précommande dès maintenant, mais elles ne seront officiellement lancées que plus tard ce mois-ci.

