Le Galaxy S23 Ultra ressemble à la mise à niveau «Ultramate»

Je ne sais pas si quelqu’un fait trop attention car nous ne sommes encore qu’au mois d’août, mais le Galaxie S23 la gamme s’annonce comme l’une des plus grandes mises à jour que la série ait jamais reçues. Comme, ultramate statut.

Nous avons précédemment rédigé un rapport selon lequel Samsung pourrait utiliser la technologie de batterie EV pour augmenter la capacité de la batterie sur la gamme Galaxy S23, puis Samsung a introduit UFS 4.0 plus tôt cette année avec une production de masse prévue pour le troisième trimestre de cette année, et maintenant, un grand Samsung leaker plus un point de vente dans le pays d’origine de Samsung, la Corée du Sud, signale une mise à niveau massive du capteur de l’appareil photo.

Plus tôt ce mois-ci, @UniverseIce était très sur de soi que Samsung introduirait un capteur de 200 mégapixels avec le Galaxy S23 Ultra. Selon la Corée du Sud Actualités informatiques en Corée, c’est certain, avec Samsung sous-traitant à d’autres fabricants pour produire des pièces sélectionnées pour le faire fonctionner. Pour ce capteur 200MP, seul le S23 Ultra est nommé, nous ne nous attendons donc pas à ce que cet énorme capteur trouve son chemin sur le plus petit Galaxy S23 ou S23+.

Comme mon titre le suggère, le Galaxy S23 Ultra semble être une mise à niveau légitime par rapport à n’importe quel appareil Galaxy S actuel. Si nous obtenons d’énormes batteries, un stockage ultra rapide et un appareil photo massif, vous pouvez aller de l’avant et prendre mon argent de précommande dès maintenant. Les doigts sont croisés pour que tout se déroule comme nous le souhaiterions.

// Actualités informatiques en Corée