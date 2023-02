Le Galaxy S23 Ultra prouve que Samsung n’a plus besoin d’essayer

Le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra ressemble exactement au Galaxy S22 Ultra de 2022. Regardez l’image ci-dessus et essayez de repérer les différences.

C’est parce que c’est pratiquement le même téléphone. Samsung ne peut même pas être dérangé pour essayer de le cacher.

Comment peut-il, lorsque les coins sont carrés avec le même écran de taille, abriter un téléphone avec un stylet S-Pen et cinq découpes circulaires pour appareil photo à l’arrière ? Mettez les deux téléphones côte à côte et vous aurez du mal à les distinguer.

Le S23 Ultra reçoit le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2, un appareil photo principal de 200Mp et quelques nouvelles astuces logicielles, mais c’est vraiment une évolution, pas une révolution.

Qualcomm équipant le S23 d’une version spéciale de la 8 Gen 2, avec un CPU cadencé à une vitesse de pointe plus élevée de 3,36 GHz, est en soi la preuve que la différenciation des smartphones en 2023 est difficilement accessible et claire pour la plupart des consommateurs.

Mon collègue Dom Preston a tous les détails de la nouvelle série S23 si vous voulez connaître toutes les spécifications, et nous rassemblons les meilleures offres de précommande si vous êtes toujours tenté d’en saisir une.

Mais ces spécifications montrent que les nouveaux smartphones coûteux sur le marché ne sont pas si différents de ceux qui sont sortis un an auparavant, et il ne semble pas que cela changera de sitôt.

Il n’y a pas que Samsung. Apple n’a pas pris la peine de cacher le fait que l’iPhone 14 semble identique à l’iPhone 13 et qu’il s’agit pratiquement du même téléphone. Idem le Google Pixel 7 par rapport au Pixel 6.

Galaxy S23 Ultra (à gauche), S23 Plus (au centre) et S23 (à droite) Dominik Tomaszewski / Fonderie

Et tandis que Samsung a peaufiné la conception de la caméra arrière des nouveaux Galaxy S23 et S23 Plus, sur le papier, le matériel de caméra réel de ces modèles est identique à la série S22. Après avoir collé un S23 dans un boîtier, il ressemble à un S22, qui ressemblait à un S21.

Et oui, le capteur 200Mp du S23 Ultra prendra de superbes photos car il effectue un regroupement intelligent des pixels et améliore les performances en basse lumière. Mais les objectifs ultra-larges et téléobjectifs sont les mêmes que l’année dernière, et après avoir posté une photo compressée sur Instagram, qui va vraiment pouvoir faire la différence ?

Cela souligne le fait qu’Apple et Samsung, deux des plus grands fabricants de smartphones, vendent régulièrement leurs smartphones phares en si grand nombre chaque année qu’ils n’ont plus besoin d’essayer. Ils peuvent sortir le même téléphone avec le même design et obtenir des chiffres de vente identiques ou meilleurs, le même marketing de marque positif et les mêmes avis quatre ou cinq étoiles de la part des journalistes techniques et des YouTubers.

Ce dernier est bien sûr dû à des sites comme celui-ci, Tech Advisor. Nous essayons d’examiner les smartphones de manière équitable et sur les mérites du produit plutôt que de comparer sans fin – j’ai choisi de ne pas noter l’excellent iPhone 14 dans mon avis simplement parce qu’il est le même que l’iPhone 13. Mais vous devriez toujours, aujourd’hui, acheter un iPhone 13 et économisez de l’argent, et j’ai dit dans la critique que vous ne devriez certainement pas passer d’un 13 à un 14.

Je prédis que je dirai la même chose à propos d’un S23 Ultra une fois que je l’aurai entièrement examiné. Procurez-vous un S22 Ultra à prix réduit si vous aimez vraiment le design, le stylet S-Pen et la configuration polyvalente de la caméra mobile. Vous obtiendrez la même expérience.

Un appareil photo 200Mp justifie-t-il vraiment un tout nouveau téléphone ? Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il en va de même pour les S23 et S23+ – un S22 ou S22+ vous servira bien pour moins d’argent, à moins que vous ne préfériez de loin le design mis à jour de cette année. Apple et Samsung prennent en charge leurs meilleurs téléphones avec au moins quatre ans de mises à jour logicielles, ce qui est plus que suffisant pour un téléphone que vous achetez un an après son lancement.

Il est facile de se laisser emporter par le buzz du nouveau téléphone, mais l’époque des sauts de conception monumentaux est révolue : l’iPhone 4 en verre à l’iPhone 5 en métal plus grand, le Galaxy S5 en plastique au Galaxy S6 en verre élégant.

Même le Galaxy S21 Ultra était un superbe bond en avant en matière de conception par rapport au laid S20 Ultra il y a à peine deux ans.

Mais selon des preuves récentes, Apple et Samsung peuvent attendre une année entière et sortir exactement le même téléphone et le commercialiser comme un nouveau.

Il y a une différence de stratégie entre les entreprises – vous pouvez toujours acheter un iPhone 12 (lancé en 2020) tout neuf d’Apple alors qu’au moment d’écrire ces lignes, je ne pouvais acheter aucun des S21, S21 Plus ou S21 Ultra de Samsung (lancé 2021).

Je ne sais pas ce qui est pire.

Cela semble bizarre de suggérer étant donné le cycle annuel implacable des versions de smartphones, mais que se passerait-il si Apple et Samsung ne sortaient pas une nouvelle gamme de téléphones phares chaque année ? Et s’ils suivaient l’exemple de Fairphone ?

Fairphone vous permet de réparer et de remplacer des pièces du Fairphone 4 Henry Burrell / Fonderie

Lors d’une conférence de presse, Samsung s’est vanté que le S23 Ultra avait plus de composants fabriqués à partir de matériaux recyclés que le S22 Ultra. Ne serait-il pas plus écologique de ne pas créer de nouveau modèle du tout, mais plutôt de vendre la série S22 pour des services d’assistance plus longs et meilleurs, tels que le remplacement de la batterie, ce qui signifie que les gens ne passent pas à un nouveau téléphone avant d’en avoir besoin ?

Les géants des smartphones devraient nous aider à conserver nos téléphones plus longtemps, mais la marche en avant de leur cycle de sortie annuel nous fait penser que nous avons besoin d’un nouveau téléphone alors que celui dans notre poche est déjà en bon état.

Celui que vous avez actuellement est probablement le même sur le plan fonctionnel que le tout nouvel iPhone 14 ou Galaxy S23 Ultra.

Je ne dis pas qu’il ne faut pas acheter un nouveau téléphone si vous en avez besoin, mais il est indéniable que Samsung n’a rien fait de nouveau cette année avec la série S23. L’entreprise devrait admettre que l’évolution des smartphones s’est arrêtée en fabriquant moins de téléphones plutôt qu’en recherchant des profits qui conduisent des téléphones parfaitement décents dans les tiroirs du bureau et à la décharge bien avant leur heure.