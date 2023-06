Le Galaxy S23 Ultra obtient un prix sans fioritures de 200 $

La série Galaxy S23 est limite culminer Android. Il sera difficile pour les téléphones d’améliorer cette gamme qui comprend le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra. Les caméras sont toutes folles. Les performances sont excellentes. Et la durée de vie de la batterie est remarquablement grande. Ainsi, lorsque l’un d’entre eux est en promotion, il est temps de penser à en faire un votre prochain.

Pour le week-end, Amazon propose des remises directes sur toute la série sans avoir besoin d’un échange ou de la signature d’un mauvais contrat de transporteur qui tenterait de vous enfermer pendant 3 ans. Au lieu de cela, nous avons au minimum 100 $ de réduction, les plus grandes remises touchant 200 $ de réduction. Comme vous pouvez l’imaginer, plus le téléphone est cher, plus la baisse de prix est importante.

Voici les offres actuelles de la série Galaxy S23 :

Galaxy S23 (128 Go) est de 100 $ de rabais – 699 $ – Lien Amazon

– 699 $ – Lien Amazon Galaxy S23 + (256 Go) est de 150 $ de rabais – 849 $ – Lien Amazon

– 849 $ – Lien Amazon Le Galaxy S23 Ultra (256 Go) est de 200 $ de rabais – 999 $ – Lien Amazon

Je suis sûr que vous ne faites pas de récapitulatif sur aucun de ces téléphones, car nous en avons longuement parlé. À la place, je vous indiquerai notre avis sur le Galaxy S23 Ultra, notre avis sur le Galaxy S23+ et mon lovefest sans fin avec le Galaxy S23.

Besoin d’une recommandation entre les trois? Si vous voulez tout, le Galaxy S23 Ultra est un monstre de téléphone, à la fois en termes de spécifications et de taille. C’est le nec plus ultra des appareils Android et vous ne pouvez pas vous tromper en supposant que cela ne vous dérange pas un gros appareil. Le Galaxy S23 + est à peu près aussi bon qu’il obtient pour 850 $, a une énorme autonomie de 2 jours et un écran assez grand pour satisfaire les grands amateurs de téléphones. Si vous êtes comme moi et que vous voulez un téléphone plus petit qui ne sacrifie rien, y compris la durée de vie de la batterie, alors saisissez ce Galaxy S23 aussi vite que possible.

Toutes ces offres Galaxy S23 sont probablement valables pendant quelques jours – prenez votre temps si vous en avez besoin.