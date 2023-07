Le Galaxy S23 Ultra et ses amis bénéficient d’un prix incroyable pour le premier jour

Besoin d’une autre offre Prime Day incroyable à considérer? Toute la série Galaxy S23 est fortement remise, aucun échange n’est requis.

Le Galaxy S23 Ultra obtient la plus grosse baisse de prix car c’est le plus cher. Vous le trouverez à 250 $ de rabais et avec un prix de départ de 949,99 $. Ce prix est bon dans toutes les couleurs et avec un stockage minimum de 256 Go.

Le Galaxy S23 +, un dormeur d’un téléphone avec une autonomie incroyable, est à 200 $ de réduction et à partir de 799 $. Ce aussi vous offre 256 Go de stockage et votre choix de couleurs amusantes.

Enfin, mon joyeux petit téléphone, le Galaxy S23, est également à 200 $ de réduction et avec un prix de départ de 599 $. Toutes les couleurs sont disponibles à ce prix, mais le stockage tombe à 128 Go. Pourtant, c’est un excellent prix pour mon téléphone préféré de 2023 (jusqu’à présent).

Besoin d’avis sur chacun ? Et voilà : Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23.

