Le Galaxy S23 Ultra devient épais

Plus tôt cette semaine, nous avons eu notre premier aperçu potentiel du Galaxy S23 +, un téléphone qui ne devrait pas être officiel du camp Samsung avant le premier trimestre de 2023. C’est assez loin, mais grâce à ce que nous supposons, c’est Samsung qui envoie le produit dimensions aux fabricants d’accessoires et l’existence de rendus CAO, nous obtenons également notre premier aperçu potentiel du Galaxy S23 Ultra.

Alors que le Galaxy S23 + semblait s’inspirer esthétiquement du Galaxy S22 Ultra, le Galaxy S23 Ultra semble être très similaire à son prédécesseur. Il semble que le recto et le verso ne changent pas trop, mais il y a un changement majeur. Selon ces rendus et dimensions, Samsung modifie radicalement le côté de l’appareil, le rendant beaucoup moins arrondi sur ses bords. Cela devrait rendre la tenue un peu plus confortable. Du moins, c’est l’espoir.

Cette image montre exactement ce qui pourrait arriver avec le Galaxy S23 Ultra. Comme nous pouvons le voir, l’image du haut est celle du Galaxy S22 Ultra, montrant des côtés très arrondis. En bas, on a le Galaxy S23 Ultra avec ses courbes moins drastiques. Si quelqu’un se soucie de ce que je pense, je pense que ce sera bien meilleur en termes de sensation en main tout en n’ajoutant qu’une petite quantité de ce que nous pourrions percevoir comme du volume.

D’après ce qui a été rapporté précédemment, le Galaxy S23 Ultra est censé être le roi de la liste des spécifications. Les rapports ont souligné l’inclusion d’une caméra arrière de 200 mégapixels, du dernier chipset Snapdragon, éventuellement d’une nouvelle technologie de batterie pour une durée de vie améliorée, et nous prévoyons que Samsung inclura sa technologie de stockage UFS 4.0 sur le téléphone. Et oui, il y a un emplacement pour le S Pen dans l’appareil.

Découvrez tous les rendus CAO en suivant le lien ci-dessous. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce look et des courbes plus épaisses.

