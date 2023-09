Le Galaxy S23 Tactical Edition peut gérer n’importe quelle mission

L’équipe Bravo (c’est-à-dire vos deux filles) a-t-elle besoin d’être évacuée du champ de bataille (c’est-à-dire du terrain de football) ? Alors vous pourriez avoir envie du nouveau Édition tactique du Galaxy S23 de Samsung. Conçue pour les environnements les plus difficiles, tout en offrant des spécifications relativement haut de gamme, cette nouvelle édition tactique est désormais proposée aux forces militaires et de sécurité du monde entier.

Disponible uniquement sur certains canaux, ce qui signifie qu’il est plus difficile d’acheter ces téléphones qu’un Galaxy S23 classique, l’appareil est doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X FHD+ de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2, de 256 Go de stockage, de 8 Go. RAM, trois caméras orientées vers l’arrière, batterie de 3 900 mAh, grande résistance à l’eau et à la poussière et Android 13 (One UI 5.1). Ce sont les spécifications, pas si excitantes. Cependant, Samsung a intégré quelques fonctionnalités logicielles supplémentaires qui devraient réellement profiter à tous les opérateurs.

Le Galaxy S23 Tactical Edition dispose d’un mode furtif qui désactivera la diffusion LTE, e911 et RF pour des communications hors réseau complètes. De plus, il y a un paramètre pour activer/désactiver tous Éclairage lorsque vous portez des appareils de vision nocturne. Également conçu pour gérer les situations d’otage et de négociation, l’appareil dispose de paramètres d’acceptation automatique des appels en mode haut-parleur, de la possibilité d’enregistrer et d’empêcher les appels sortants. Un autre ajout intéressant est Covert Lock, qui éteint complètement les radios de l’appareil, y compris le GPS, en utilisant « une sécurité matérielle avec la gestion des périphériques matériels (HDM) Knox ».

J’essaie de minimiser tout cela, mais ce sont des appareils sérieux conçus pour des situations graves. Samsung n’indique pas publiquement le prix, mais s’ils sont conçus pour être utilisés par l’armée américaine et d’autres forces, je suppose qu’ils pourraient être chers à l’unité, mais bénéficier d’une réduction lorsqu’ils sont achetés en gros.

Si votre force de sécurité ou militaire cherche à en récupérer pour la prochaine mission, utilisez le lien ci-dessous pour contacter un représentant commercial Samsung.