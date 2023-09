Le Galaxy S23 reçoit deux nouvelles mises à jour bêta de One UI 6

Cette semaine, nous avons présenté non pas une mais deux mises à jour bêta de One UI 6 pour la série Galaxy S23. Les deux semblent assez mineurs et sont principalement là pour résoudre des bugs persistants, car la mise à jour stable pourrait vraiment être imminente, en supposant que Google trouve comment livrer Android 14 stable dans un avenir proche.

Les mises à jour pour les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra arrivent sous forme de versions ZWIB et ZWIC (mise à jour précédente). La première version corrige un seul bug, tandis que la deuxième mise à jour corrige au moins 3 gros bugs, parle de « nombreuses » améliorations et partage une autre liste de problèmes connus sur lesquels nous travaillons.

Si vous possédez un téléphone de la série Galaxy S23, voici tout ce qui se trouve dans les dernières mises à jour bêta de One UI 6.

Mise à jour du Galaxy S23 One UI 6 – Créer ZWIB

Corrections de bugs

Correction d’un problème de réinitialisation lors du réglage du type d’alimentation AP lors de l’utilisation d’un point d’accès WiFi prenant en charge 6 GHz

Mise à jour du Galaxy S23 One UI 6 – Créer ZWIC

Corrections de bugs

Correction de l’échec d’intégration lors d’une nouvelle tentative de connexion après l’initialisation de Samsung Pass ou la déconnexion du compte Samsung

Correction du problème selon lequel la reconnaissance vocale n’est pas possible lorsque vous dites « répondre au téléphone » lors de la réception d’un appel

Correction du problème d’exécution de Google Assistant lors du balayage vers le haut en mode geste de la barre de navigation

De nombreuses autres améliorations

Problèmes connus

La photo animée n’est pas disponible

Un redémarrage infini se produit lors de l’entrée en mode maintenance

L’application Kids ne peut pas être installée après la mise à jour de One UI 5.0 vers One UI 6.0. Elle sera installée à la mi-septembre en tant qu’application distincte (ouverture au public fin septembre)

Ces mises à jour sont désormais disponibles et vous pouvez les vérifier en vous rendant dans Paramètres > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer.