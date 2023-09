Le Galaxy S23 obtient une mise à jour One UI 6 Beta 2

La première version bêta de One UI 6 pour la gamme Galaxy S23 est arrivée sur les téléphones au début du mois avec un certain nombre de changements majeurs dans le skin Android de Samsung. Pour terminer le mois d’août, Samsung envoie une grosse mise à jour One UI 6, cette fois avec plusieurs corrections de bugs notables.

La nouvelle mise à jour One UI 6 beta 2 arrive sous la forme de build ZWHO sur les téléphones Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra pris en charge. Il est disponible dès maintenant si vous souhaitez le vérifier, en supposant que vous êtes inscrit au programme et que vous exécutez la version initiale.

La liste complète des corrections de bugs pour One UI 6 beta 2 est la suivante :

Correction d’une erreur de touche de raccourci lors de l’utilisation du clavier

Amélioration des erreurs de chargement et de lecture infinies intermittentes lors de l’utilisation de Netflix

Correction d’un problème de crash de l’application Home

Instabilité améliorée dans une fonction multi-fenêtre du dossier de sécurité

Amélioration de l’instabilité de la sélection des appareils dans le partage de musique

Amélioration de l’instabilité de l’action d’effacement lors de l’utilisation du bouton du stylet S.

Correction d’un échec d’exécution du mode réparation

Correction d’un problème de réinitialisation intermittente

Correction d’un problème de lenteur après la mise à jour du logiciel

Correction d’un problème de disparition d’icône dans l’écran d’accueil après FOTA

Samsung est également conscient des problèmes connus, à savoir :

L’application Kids ne peut pas être installée après la mise à jour de T OS vers U OS

Lors de l’exécution de l’application sur DeX, la couleur de la barre supérieure de certaines applications ne s’affiche pas correctement

Lorsqu’un message est reçu, la routine de condition ne fonctionne pas. Les applications de mode et de routine sont arrêtées lorsque les conditions sont activées

Quant aux nouveautés de One UI 6 en général, la liste des changements est énorme. Heureusement, nous vous avons tout expliqué dans cet article.

Pour ceux qui utilisent One UI 6, qu’aimez-vous et n’aimez-vous pas ? Je pense que je suis arrivé à la nouvelle zone Paramètres rapides et j’adore les nouvelles personnalisations de l’écran de verrouillage.