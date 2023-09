Le Galaxy S23 obtient la mise à jour One UI 6 Beta 3 – Voici la liste des correctifs

Le programme One UI 6 Beta continue de progresser pour la série Galaxy S23, avec une version bêta 3 arrivant aujourd’hui. La nouvelle mise à jour atterrira sur votre Galaxy S23, Galaxy S23+ ou Galaxy S23 Ultra sous le nom de ZWI8, pour les curieux.

Dans la mise à jour, Samsung s’occupe principalement des bugs, parle ouvertement des problèmes connus et poursuit la marche vers la stabilité, ce qui pourrait bientôt arriver si Google rend Android 14 stable pour que le monde puisse l’utiliser officiellement. J’espère bien que Google a une date en tête, car la prochaine version bêta d’Android 14 est sur le point de démarrer.

Nouvelles fonctionnalités de One UI 6 bêta 3: Pour ceux qui utilisent la version bêta de One UI 6, avant de passer aux corrections de bugs, Samsung indique qu’il existe deux nouvelles fonctionnalités impliquant le lecteur vidéo que vous voudrez peut-être connaître.

Disposition améliorée: Les commandes du lecteur vidéo sont désormais plus faciles que jamais. Les boutons ayant des fonctions similaires ont été regroupés et le bouton Lecture a été déplacé au centre de l’écran.

Commandes de vitesse de lecture améliorées: choisissez entre plusieurs vitesses de lecture vidéo entre 0,25x et 2,0x. Les commandes de vitesse sont désormais plus faciles d’accès avec des boutons dédiés au lieu d’un curseur.

Corrections de bugs de One UI 6 Beta 3: Samsung a corrigé au moins 10 bugs notables qui incluent tout, de l’écran d’accueil aux appels Bixby, en passant par les terminaisons d’applications et les routines qui ne fonctionnent pas. Ils s’en occupent et vous adorez le voir.

Amélioration du crash domestique de One UI

Amélioration de l’arrêt parfois du problème lors du changement d’écran d’accueil à l’aide de l’application

Correction d’une erreur d’appel Bixby dans certaines situations

Amélioration de l’arrêt parfois du problème lorsque vous appuyez longuement sur l’écran d’accueil

Amélioration du problème de terminaison de l’application lors de l’entrée en mode vidéo de la caméra

Amélioration du problème selon lequel Samsung Pay n’est pas exécuté avec un geste de balayage

Le redémarrage automatique de l’appareil est (ajouter un menu de réglage manuel pour le redémarrage programmé)

Amélioration de la forme de l’icône de notification dans le message texte

Correction des erreurs de couleur de la barre de notification lors de l’exécution d’applications sur DeX

Correction du problème selon lequel la routine ne fonctionne pas dans la condition « Lorsque vous recevez un message »

Problèmes connus de One UI 6 Beta 3: La liste des problèmes connus n’est pas énorme ici, mais elle indique les éléments dont Samsung est conscient et le moment où certains d’entre eux pourraient trouver un correctif.

Après la mise à jour de One UI 6, l’installation de l’application Kids n’est pas possible (elle sera possible mi-septembre)

L’échec de l’embarquement se produit lorsque la connexion est redémarrée après l’initialisation de Samsung Pass et la déconnexion du compte Samsung.

Erreur de reconnaissance vocale « répondre au téléphone » lors de la réception d’un appel téléphonique

Erreur de l’Assistant Google lors d’un balayage vers le haut dans une situation spécifique

Pour rechercher cette nouvelle mise à jour, accédez à Paramètres> Mise à jour du logiciel> Télécharger et installer.

Pour rattraper votre retard sur les deux dernières versions, consultez ces articles :