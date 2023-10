Le Galaxy S23 FE de Samsung arrive avec une batterie plus grosse et un écran plus grand

Le Samsung Galaxy S23 FE à 600 $ fait revivre l’édition Fan des téléphones de la société, et il se vend à un prix beaucoup plus bas que l’original 800 $Galaxy S23. Samsung a dévoilé mardi son produit phare moins cher, qui conserve de nombreuses fonctionnalités haut de gamme telles que l’inclusion d’un téléobjectif pour l’appareil photo et la recharge sans fil inversée. Il y a cependant des changements notables qui pourraient ne pas affecter l’attrait général du téléphone, mais révéler comment Samsung a pu proposer le téléphone avec une différence de prix de 200 $. (Les prix internationaux n’étaient pas immédiatement disponibles, mais son prix américain se convertit en gros à 500 £ et 950 AU $.)

La sortie du S23 FE intervient après que Samsung ait suspendu la gamme en 2022, après avoir publié le Galaxy S21 FE au début de cette année-là, mais j’ai décidé ne pas sortir un Galaxy S22 FE. Ces téléphones visent à offrir autant d’expérience téléphonique phare que possible pour moins d’argent et, dans certains cas, à s’améliorer en incluant une batterie et un écran plus gros. Bien que Samsung propose de nombreux Téléphones Galaxy A au prix de 450 $ et moins, les téléphones FE de Samsung ont tendance à se concentrer sur les fonctionnalités les plus visibles de sa gamme haut de gamme tout en réduisant les zones qui pourraient être moins visibles.

Le Samsung Galaxy S23 FE dispose d’un écran de 6,4 pouces. Numi Prasarn/CNET

Dans le cas du Galaxy S23 FE, Samsung a décidé de réduire sa consommation en utilisant le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 de l’année dernière, mais ce processeur reste assez puissant pour la plupart des tâches et peut être trouvé dans celui de Motorola. 1 000 $ RazrPlus téléphone pliable. Il y a également un changement notable dans l’apparence du téléphone, le Galaxy S23 standard utilisant un cadre en aluminium plus brillant que l’aluminium utilisé sur le FE.

Le Galaxy S23 FE dispose d’un appareil photo large de 50 mégapixels et d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels, similaire au Galaxy S23, mais son téléobjectif de 8 mégapixels est une avancée mineure par rapport à l’appareil photo zoom de 10 mégapixels du S23 ordinaire. Le S23 FE utilise également une caméra frontale de 10 mégapixels, contre celle de 12 mégapixels vue sur le S23 standard.

Une photo prise sur le Samsung Galaxy S23 FE au showroom Samsung 837. Mike Sorrentino/CNET

Cependant, le Galaxy S23 FE inclut une batterie légèrement plus grande que le S23 d’origine : 4 500 contre 3 900 mAh. Le téléphone est également un peu plus grand que le Galaxy S23, le FE comprenant un écran de 6,4 pouces, ce qui le rend un cheveu plus court que l’écran de 6,6 pouces du S23 Plus. L’écran du S23 FE peut fonctionner à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais s’adaptera entre ces 60 Hz, en fonction de l’activité du téléphone, pour économiser la batterie.

Mais au-delà de ces différences, le téléphone partage de nombreuses similitudes avec le Galaxy S23. Cela inclut Android 13, une charge filaire à une vitesse de 25 watts, une charge sans fil ainsi que la possibilité de charger sans fil d’autres appareils, un capteur d’empreintes digitales intégré et des options de stockage de 128 Go ou 256 Go. Contrairement au moins cher 450 $Galaxy A54 5Gle S23 FE n’inclut pas de stockage extensible via microSD.

Le téléphone sera disponible en six couleurs au lancement, les magasins proposant du menthe, du violet, de la crème et du graphite. Les couleurs indigo et mandarine seront également disponibles sur le site Web de Samsung.

Au cours de ma brève utilisation du téléphone, je l’ai associé à une Galaxy Watch 6, parcouru des sites Web et pris quelques exemples de photos au showroom Samsung 837 à New York.

Le Galaxy S23 FE utilise une caméra frontale de 10 mégapixels. Mike Sorrentino/CNET

Ces muffins étaient exposés dans le showroom Samsung 837. Ceci utilise le paramètre de zoom par défaut de la caméra. Mike Sorrentino/CNET

Les mêmes muffins ont zoomé à l’aide du téléobjectif du Galaxy S23 FE. Mike Sorrentino/CNET

Même si j’aurai besoin de plus de temps avec le téléphone pour avoir une meilleure impression, mes premières pensées considéraient le Galaxy S23 FE moins comme une alternative pour les « fans », mais plutôt comme une option à considérer comme une avancée par rapport au 499 $ Pixel 7A et le Galaxy A54. Bien que des tests de caméra soient nécessaires pour voir comment le FE se compare au 7A, le nouveau téléphone Samsung dispose d’un écran légèrement plus grand que celui de Google. Le S23 FE comprend également un téléobjectif avec un zoom optique 3x, que ni le 7A ni le Galaxy A54 n’incluent.

Le Galaxy S23 FE arrive au milieu de la saison téléphonique d’automne chargée, faisant ses débuts la veille au soir avant que Google ne prévoit de dévoiler sa gamme Pixel 8. Samsung est également susceptible de révéler le Galaxie S24 au début de l’année prochaine, dans quelques mois seulement.

Mais le FE offre une option plus premium pour quelqu’un qui cherche à passer des téléphones qui coûtent normalement entre 300 $ et 500 $, et il pourrait fournir tous les éléments essentiels à ce prix inférieur.